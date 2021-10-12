Сьогодні, 12 жовтня, вийшла у світ нова дитяча книжка Джоан Роулінг “Різдвяна свинка”. Книгу одночасно видали у багатьох країнах світу, серед них і Україна.

Про вихід книги повідомили на офіційному сайті Джоан Роулінг.

“Чекання закінчилося! Сьогодні вийшла нова дитяча книга Дж. К. Роулінг “Різдвяна свинка”, – йдеться у повідомленні.

“Різдвяна свинка” – перший дитячий роман авторки з часів Гаррі Поттера.

Це історія про маленького хлопчика Джека та його любов до іграшки, на ім’я Гална Слинка, яку він кличе ГС. Вона завжди була біля нього, однак напередодні Різдва раптово зникла. Але ж на Різдво трапляються дива й у Джека з’являється нова іграшка – Різдвяна Свинка. У неї виникає зухвала ідея – вони разом із Джеком вирушають у страшенно ризиковану подорож до чарівної Країни Загублених, щоб порятувати улюблену ГС від жахливого Згубника.

Попри те, що книга орієнтована на наймолодших школярів видавці переконують, що ціла родина захоплено “проковтне” цю історію.

У вівторок, 12 жовтня, “Різдвяна свинка” вийшла в світ, що стало своєрідним видавничим феноменом. Адже книгу одночасно видали різними мовами в багатьох країнах світу: у Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії, Ірландії та Індії, у США, Канаді та багатьох інших. Серед них і Україна.

В Україні книга виходить від видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” в подарунковому форматі з суперобкладинкою та чорно-білими ілюстраціями Джима Філда.

“Ми дуже раді, що й наші – українські – читачі разом з усім світом можуть поринути в цю пречудову історію!”, – написали у видавництві.

“Різдвяна свинка” також доступна в аудіоформаті англійською, німецькою, французькою, італійською, іспанською та японською мовами.