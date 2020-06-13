У Державному бюро розслідувань повідомили про завершення слідства щодо двох прикордонників, які підозрюються в перевищенні повноважень під час видворення колишнього президента Грузії і ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі до Польщі.

Про це поінформували в прес-службі ДБР.

Дії вже колишніх співробітників Держприкордонслужби кваліфікуються за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

“Слідчі ДБР завершили досудове розслідування відносно двох колишніх посадових осіб Державної прикордонної служби України за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України). За даними слідства, у 2018 році колишні посадовці були причетні до організації та здійснення незаконного затримання Міхеїла Саакашвілі під час його реадмісії до Республіки Польща”, – йдеться в повідомленні.

У разі доведення провини колишнім співробітникам ДПСУ загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Щодо інших високопоставлених осіб органів державної влади та правоохоронних органів, причетних до реадмісії Саакашвілі, розслідування триває.

Варто відзначити, що в листопаді 2019 року Верховний суд України визнав законним видворення Міхеїла Саакашвілі в Польщу в 2018 році. Відтак, суд залишив без задоволення касаційну скаргу Саакашвілі в рамках справи за його позовом до Держприкордонслужби, Міграційної служби, Міністерства внутрішніх справ.

Постанова була остаточною і оскарженню не підлягала.

Але вже в лютому 2020 року Державне бюро розслідувань оголосило підозри колишнім прикордонникам за видворення Саакашвілі з України.

Нагадаємо, що Саакашвілі отримав українське громадянство в травні 2015 року, а в липні 2017-го втратив його. П’ятий президент України Петро Порошенко видав відповідний указ через неправдиві дані, які Саакашвілі вказав при отриманні українського паспорта.

У лютому 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані “Сулугуні” в Києві, після чого доставлений в аеропорт “Бориспіль” і відправлений на літаку в Польщу. Органи влади України пояснили, що це було зроблено в рамках процедури реадмісії, оскільки Саакашвілі як особа без громадянства незаконно перебував на території нашої країни.

10 вересня 2017 року Саакашвілі разом із соратниками прорвався з Польщі в Україну через пункт пропуску “Шегіні”. У лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі як особу, яка незаконно прибула з території цієї країни.

28 травня президент України Володимир Зеленський скасував рішення свого попередника і повернув Саакашвілі громадянство. А вже 29 травня експрезидент Грузії повернувся до України.