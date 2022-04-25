Російська ФСБ звинуватила Україну у нібито плануванні вбивства кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова. Служба безпеки України назвала історію про "групу неонацистів" черговим фейком, який вигадали для аудиторії РФ.

Відповідний пост з’явився на Facebook-сторінці СБУ.

Йдеться про заяву російських спецслужб про те, що вони начебто запобігли замаху на кремлівського пропагандиста. Вони стверджували, що СБУ замовила вбивство у “неонацистської групи”.

Натомість СБУ зауважила, що не має наміру серйозно коментувати “нові фантазії російських спецслужб”, оскільки співробітники зайняті тим, що працюють над посиленням безпеки України. На їхню думку, подібні заяви вигадують для того, щоб показати росіянам “чергові здобутки”.

“СБУ не має жодних планів щодо вбивства В. Соловйова. Водночас, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самостійно захлинутися у “продуктах” власної низькопробної пропагандистської діяльності”, – додали у СБУ.

Також Служба безпеки додала, що Соловйов – не громадський діяч, а звичайний пропагандист, який у РФ став аналогом Геббельса. Після перемоги України він “обов‘язково відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах”.