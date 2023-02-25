Про це повідомляє CNN.
“Якщо Путін аплодує цьому, то як це може бути добре? Я не жартую. Я смертельно серйозний”, – сказав Байден в інтерв’ю ABC News.
Він додав, що не бачив у пропозиціях Китаю нічого, що б вказувало на те, що цей план вигідний комусь окрім Росії.
Окрім критики мирного плану, Байден категорично відкинув ідею про мирні переговори Китаю у війні, назвавши це ірраціональним.
“Ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна”, — сказав американський президент.
Байден також висловив думку про ймовірність надання Китаєм летальної зброї Росії , про що офіційні особи США попереджали останніми днями.
Президент США відмовився окреслювати наслідки того, що Китай озброїть Росію, але припустив, що Китай зіткнеться з такими ж “суворими санкціями”, як і будь-яка інша країна чи організація, яка постачала зброю Росії.
Як відомо, 24 лютого МЗС КНР презентувало свій “мирний план” для України, який складається з 12- ти пунктів, серед яких відновлення перемовин, припинення односторонніх санкцій, сприяння експорту зерна, припинення бойових дій тощо.
Водночас варто зауважити, що у своєму “мирному плані” Китай жодного разу не вжив слово “війна” натомість використовуючи слова “українська криза” або “конфлікт”.
Також у плані немає жодної згадки про те, що саме РФ розпочала повномасштабну війну проти України.
- За інформацією ЗМІ, західні країни мають розвідувальні дані про те, що Пекін може припинити своє самовстановлене обмеження на постачання зброї Москві.
- 22 лютого заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Китай “матиме наслідки”, якщо надасть смертельну військову допомогу Росії у її війні проти України.
- Головний дипломат Китаю Ван І заявив, що очікує досягнення “нового консенсусу” щодо розвитку двосторонніх відносин з Росією.
- Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель застеріг Китай від постачання озброєння РФ, оскільки це призведе до наслідків з боку ЄС.