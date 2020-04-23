Про це йшлося в сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.

Президент зазначив, що в уряду “є чіткий план виходу з карантину”, який включає в себе 5 етапів. Він буде незабаром озвучений прем’єр-міністром Денисом Шмигаль.

Зеленський поінформував, що плавний вихід країни з карантину почнеться за двох ключових умов.

“Перше: протягом 10 днів відсоток виявлених хворих не змінюється або залишається в межах 5%. Друга умова — лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж наполовину”, — сказав він.

Глава держави зазначив, що українцям необхідно “ще трохи терпіння та самодисципліни”.

“Поспіх в питаннях життя та здоров’я нації може бути фатальним”, — додав він.

Звернення Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

Володимир Зеленський звернувся до українців, подякувавши всім, хто свідомо відзначав Великдень вдома. Це свідчить про те, що ми є зрілими й відповідальними громадянами, наголосив Глава держави.Крім того, Президент повідомив, що Єврокомісія надасть Україні допомогу для боротьби з COVID-19 у розмірі 1,2 мільярда євро, а також наголосив, що підтримує рішення уряду продовжити карантинні заходи до 11 травня. Насамкінець Володимир Зеленський повідомив ще одну важливу новину – Україна починає клінічні випробування препарату для боротьби з коронавірусом. Наші вчені та виробники мають попередні висновки, згідно з якими, цей лікарський засіб може бути ефективним.

Gepostet von Офіс Президента України am Donnerstag, 23. April 2020