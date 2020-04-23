Президент України Володимир Зеленський назвав умови, за яких почнеться плавний вихід країни з карантину.

Про це йшлося в сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.

Президент зазначив, що в уряду “є чіткий план виходу з карантину”, який включає в себе 5 етапів. Він буде незабаром озвучений прем’єр-міністром Денисом Шмигаль.

Зеленський поінформував, що плавний вихід країни з карантину почнеться за двох ключових умов.

“Перше: протягом 10 днів відсоток виявлених хворих не змінюється або залишається в межах 5%. Друга умова — лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж наполовину”, — сказав він.

Глава держави зазначив, що українцям необхідно “ще трохи терпіння та самодисципліни”.

“Поспіх в питаннях життя та здоров’я нації може бути фатальним”, — додав він.