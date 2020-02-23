Про це повідомляє видання Хsport.
Поєдинок відбувся в Броварах (Київська область).
Українець переміг одноголосним рішенням суддів аргентинця Ектора Сармієнто.
Берінчик довів свій статус фаворита бою, домінуючи всі 12 раундів поєдинку. У восьмому раунді українець міг завершити бій достроковою перемогою, але суперника врятував гонг.
За підсумками бою судді віддали перемогу Берінчику: 117-111, 118-112, 118-110.
Варто зазначити, що український боксер у черговий раз вразив ефектним виходом на поєдинок. Цього разу він з’явився в образі Халка – героя однойменного американського фантастичного бойовика.
Музичним супроводом виходу Берінчика стала композиція рок-гурту AC/DC – “Thunderstruck”.
І знову яскравий вихід в ринг від Дениса Берінчика @berinchyk 💪🏻🥊👊🏻🇺🇦🔥🔝
Опубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers’ professional boxing promotional company) Субота, 22 лютого 2020 р.
🆕 Denys Berinchyk HULK Ring Entrance pic.twitter.com/kTdAupIbxS
— UkraineBoxingPRO (@UkraineAtamans) February 22, 2020
- Раніше український боксер Артем Далакян відстояв титул чемпіона світу за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в найлегшій вазі.