Про це повідомляє видання Хsport.

Поєдинок відбувся в Броварах (Київська область).

Українець переміг одноголосним рішенням суддів аргентинця Ектора Сармієнто.

Берінчик довів свій статус фаворита бою, домінуючи всі 12 раундів поєдинку. У восьмому раунді українець міг завершити бій достроковою перемогою, але суперника врятував гонг.

За підсумками бою судді віддали перемогу Берінчику: 117-111, 118-112, 118-110.

Варто зазначити, що український боксер у черговий раз вразив ефектним виходом на поєдинок. Цього разу він з’явився в образі Халка – героя однойменного американського фантастичного бойовика.

Музичним супроводом виходу Берінчика стала композиція рок-гурту AC/DC – “Thunderstruck”.

І знову яскравий вихід в ринг від Дениса Берінчика @berinchyk 💪🏻🥊👊🏻🇺🇦🔥🔝 Опубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers’ professional boxing promotional company) Субота, 22 лютого 2020 р.

🆕 Denys Berinchyk HULK Ring Entrance pic.twitter.com/kTdAupIbxS — UkraineBoxingPRO (@UkraineAtamans) February 22, 2020

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