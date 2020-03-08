Під час великодніх свят у 2020 році українці відпочиватимуть три дні.

Про це повідомляють #Букви.

Уточнюється, що в Україні в 2020 році будуть відзначати Великдень в неділю, 19-го квітня.

Оскільки Великдень є державним вихідним і припадає на неділю, вихідний переноситься на понеділок, 20 квітня.

Тому на Великдень в цілому буде три вихідних – 18-е, 19-е і 20-е квітня.

Нагадаємо, що Великдень є “перехідним” святом, оскільки його щороку відзначають в різні дні. Від дати святкування Великодня також залежить дата святкування Трійці.

З 2-го березня в Україні розпочався Великий піст (піст перед Великоднем), який буде тривати до 18-го квітня. Це найсуворіший піст у християн східного обряду.