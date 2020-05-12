Про це повідомляють #Букви.

Цього року червневі державні свята — День Святої Трійці та День Конституції — випали на неділю. За законодавством в таких випадках вихідний переноситься на найближчий робочий день після свята.

Отже, в червні 2020 року українці двічі відпочиватимуть три дні поспіль:

6-8 червня у зв’язку зі святкуванням Дня Святої Трійці 7 червня;

27-29 червня у зв’язку зі святкуванням Дня Конституції 28 червня.

Таким чином, в перший місяць літа на українців чекає 10 вихідних днів — 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 і 29 червня. Робочих днів, відповідно, буде 20.