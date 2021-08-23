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Вигукував образи й вимагав зв’язку з Байденом: в Одесі затримали провокатора у футболці з прапором РФ

У понеділок, 23 серпня, в Одесі під час урочистостей з нагоди Дня Державного Прапора затримали 26-річного іноземця у футболці з російським триколором.

Понеділок, 23 серпня 2021, 17:38

Про це повідомляє поліція Одещини, а також місцеве видання Odessa.online.

Інцидент трапився під час одягання вишиванки на пам’ятник Дюка. За даними ЗМІ, чоловік у футболці з написом “Russia” вигукував образи та звинувачення англійською, а потім намагався втекти від поліціянтів.

“Ви – проблема в цьому світі. Без Росії ви б говорили німецькою, вам подобаються нацисти. Я не робив нічого поганого, просто гуляв і був затриманий поліцією. Це і є свобода в Україні? У мене із собою немає зброї, нічого”, – вигукував провокатор.

Додамо, що пересічні одесити не погодилися зі словами чоловіка й нагадали йому, що Росія – це країна-агресор.

Фото: Odessa.online

Поліціянти затримали порушника. Зазначається, що ним виявився 26-річний іноземець, однак його громадянство не зазначають.

“Я живу в США і не зробив нічого поганого, я просто гуляв, а ви хлопці затримали мене. Я – громадянин Америки, я повинен буду зв’язатися з Джо Байденом. Ось так ви чините з туристами?” – обурювався чоловік після затримання.

Зараз правопорушник надає з цього приводу пояснення у територіальному відділі поліції. Відносно нього будуть складені протоколи за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліціянта) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фото: поліція Одещини

Нагадаємо, що 23 серпня України відзначає День Державного Прапора. Синьо-жовтий стяг вже понад тридцять років майорить над українськими містами, а його історія заходить далеко за межі минулого століття. #Букви розповіли про історію та становлення головного українського символу – Державного Прапора.

Теги: фото, відео, День державного прапора, Одеса, провокація

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