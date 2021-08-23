Вигукував образи й вимагав зв’язку з Байденом: в Одесі затримали провокатора у футболці з прапором РФ

Про це повідомляє поліція Одещини, а також місцеве видання Odessa.online.
Інцидент трапився під час одягання вишиванки на пам’ятник Дюка. За даними ЗМІ, чоловік у футболці з написом “Russia” вигукував образи та звинувачення англійською, а потім намагався втекти від поліціянтів.
“Ви – проблема в цьому світі. Без Росії ви б говорили німецькою, вам подобаються нацисти. Я не робив нічого поганого, просто гуляв і був затриманий поліцією. Це і є свобода в Україні? У мене із собою немає зброї, нічого”, – вигукував провокатор.
Додамо, що пересічні одесити не погодилися зі словами чоловіка й нагадали йому, що Росія – це країна-агресор.
Поліціянти затримали порушника. Зазначається, що ним виявився 26-річний іноземець, однак його громадянство не зазначають.
— out of context Ukraine (@OutUkraine) August 23, 2021
“Я живу в США і не зробив нічого поганого, я просто гуляв, а ви хлопці затримали мене. Я – громадянин Америки, я повинен буду зв’язатися з Джо Байденом. Ось так ви чините з туристами?” – обурювався чоловік після затримання.
Зараз правопорушник надає з цього приводу пояснення у територіальному відділі поліції. Відносно нього будуть складені протоколи за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліціянта) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, що 23 серпня України відзначає День Державного Прапора. Синьо-жовтий стяг вже понад тридцять років майорить над українськими містами, а його історія заходить далеко за межі минулого століття. #Букви розповіли про історію та становлення головного українського символу – Державного Прапора.
- В Києві відбулася урочиста церемонія підняття найбільшого державного прапора України.
- У понеділок, 23 серпня, невідомі запустили український прапор в небо над московським Кремлем.