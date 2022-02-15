Вчені з Австралійського музею епохи динозаврів виявили рештки крокодила, який жив за часів крейдяного періоду. Відомо, що його останньою їжею був молодий динозавр.

Про це повідомляє CNN.

Скам’янілі кістки Confractosuchus sauroktonos розкопали на вівчарській фермі в Квінсленді поблизу геологічного пласта породи, вік якого становить близько 95 мільйонів років.

У шлунку крокодила довжиною 2,5 метра вчені виявили частково перетравлені залишки молодого орнітопода, згідно з документом, опублікованим в науковому журналі Gondwana Research 11 лютого.

У заяві Австралійського музею епохи динозаврів йдеться, що це перше свідчення того, що крокодили полювали на динозаврів в Австралії.

Науковці змогли відновити майже повний череп крокодила. Хоча вони не змогли класифікувати молодого динозавра всередині його шлунку, вони описали його як неповнолітнього вагою майже 1,7 кілограма.

Ми вважаємо, що для Confractosuchus sauroktonos динозаври не були основною їжею, але швидше за все, цей орнітопод був легкою здобиччю, і крокодил скористався моментом. Хоча, можливо, цей стародавній крокодил з’їв динозавра і після його смерті”, — зазначає Метт Вайт з Австралійського музею епохи динозаврів.

Він наголосив, що динозаври ймовірно становили важливу частину харчового ланцюга крейдяного періоду. Ця знахідка дає нове уявлення про взаємини стародавніх тварин, які населяли Австралію десятки мільйонів років тому.

ДОВІДКА. Орнітоподи — маленькі птахотазові травоїдні тварини, які пересувалися на двох нижніх кінцівках.