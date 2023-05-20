Джерело: ДСНС України.
У ніч на 20 травня війська РФ здійснили 11 атаку на Київ від початку травня. Цієї ночі Київ атакували дронами-камікадзе. Усі вони були виявлені та знищені силами і засобами протиповітряної оборони.
Водночас через падіння уламків збитих БПЛА у столиці зафіксовані наслідки у 4 районах: Дніпровський район – загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв; Дарницький район – пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто; Печерський район – пошкодження вікон житлового будинку; Соломʼянський район – дорожнє покриття і автотранспорт.
Відтак, в одному з районів рятувальники ліквідували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку на загальній площі 80 кв. м. Попередньо, виявлено пошкодження у 4 квартирах.
На місці подій було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 30 осіб. Жертв та постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ – немає.
- Вночі 19 травня війська РФ атакували Україну безпілотниками. Зокрема низку БПЛА випустили на Київ, однак всі ворожі цілі, які рухались у напрямку столиці, були знищені.
- Силами та засобами ППО протягом ночі було знищено 18 російських БПЛА, якими окупанти намагались атакувати Україну. Ще три ворожі дрони, зокрема розвідувальний, було знищено ввечері 19 травня.
- Станом на 20 травня 482 дитини загинуло та понад 980 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.