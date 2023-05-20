Вночі 20 травня російські окупаційні війська вкотре атакували Київ дронами-камікадзе, внаслідок чого є руйнування у різних районах столиці. В одному з районів рятувальники ліквідували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку.

Джерело: ДСНС України.

У ніч на 20 травня війська РФ здійснили 11 атаку на Київ від початку травня. Цієї ночі Київ атакували дронами-камікадзе. Усі вони були виявлені та знищені силами і засобами протиповітряної оборони.

Водночас через падіння уламків збитих БПЛА у столиці зафіксовані наслідки у 4 районах: Дніпровський район – загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв; Дарницький район – пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто; Печерський район – пошкодження вікон житлового будинку; Соломʼянський район – дорожнє покриття і автотранспорт.

Відтак, в одному з районів рятувальники ліквідували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку на загальній площі 80 кв. м. Попередньо, виявлено пошкодження у 4 квартирах.

На місці подій було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 30 осіб. Жертв та постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ – немає.