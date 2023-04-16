Міністерство внутрішніх справ Німеччини перевіряє всі китайські компоненти, які вже встановлені в мережі 5G країни, оскільки Берлін переглядає свої відносини з головним торговим партнером Китаєм.

Про це інформує Reuters.

16 квітня міністерка Ненсі Фезер пояснила, що необхідно “захистити комунікаційні мережі”, додавши, що три пріоритети перевірки — виявлення ризиків, запобігання небезпеці та уникнення залежності.

“Це особливо актуально для нашої критичної інфраструктури”, – зазначила глава відомства.

Німеччина розглядає можливість заборони деяких компонентів китайських компаній Huawei і ZTE у своїх телекомунікаційних мережах, що є потенційно значним кроком для розв’язання проблем безпеки.

Попри те, що уряд ФРН обережно виділяє Huawei, проте, є побоювання, що тісні зв’язки таких компаній зі службами безпеки Пекіна означають, що їх вбудовування в мобільні мережі у майбутньому може дати китайським шпигунам і навіть диверсантам доступ до необхідної інфраструктури.

Раніше глава внутрішньої розвідки Німеччини Томас Халденванг висловив побоювання, що Китай розширює свою шпигунську діяльність проти Берліна.

Зазначимо, офіційні особи США фактично заборонили обладнання Huawei, після попередження, що його можна використовувати для шпигунства за американцями.

Окрім цього, у березні стало відомо, що обладнання в портах США може становити ризик стеження або саботажу, наголошують посадовці. Натомість Китай стверджує, що занепокоєння викликане “параноєю”.