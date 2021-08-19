Про це повідомляється на сайті студії.

Кінострічка “Вічні” заснована на коміксах видавництва Marvel Comics. Фільм спродюсований Marvel Studios з Walt Disney Studios Motion Pictures у ролі дистриб’ютора.

Стрічка “Eternals” розповість про представників безсмертної інопланетної раси (“Вічних”). Вони близько 7 тисяч років наставляли людство на шлях істинний і протягом цього часу таємно жили на Землі.

Проте їм доведеться порушити власний принцип невтручання й об’єднатися для захисту людства, оскільки на Землю прибувають їх найдавніші вороги Девіанти.

Режисером фільму є оскароносна Хлоя Чжао (вона була режисером стрічки “Земля кочівників”, за який отримала “Оскар”).

Головні ролі у фільмі зіграли: Анджеліна Джолі, Річард Медден, Кіт Герінґтон, Сальма Хаєк, Джемма Чан, Кумейл Нанджіані та інші.

Прем’єра стрічки запланована на 5 листопада 2021 року.