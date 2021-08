Ролик опубліковано на YouTube-каналі Amazon Prime Video.

Фільм створюють на основі однойменної класичної казки. Як зазначає видання Variety, в новій сучасній інтерпретації Попелюшка (Каміла Кабельо) не шукає прекрасного принца, а мріє побудувати власну імперію моди.

За сюжетом вона проживає зі злою мачухою та зведеними сестрами. Коли мачуха забороняє Попелюшці відвідати бал, де дівчина планувала продемонструвати власноруч створену сукню, на допомогу приходить фея.

На балу Попелюшка викликала фурор та зустріла принца.

Роль Попелюшки виконала кубино-американська співачка Каміла Кабельо. Її коханим на екрані, принцом Робертом, став англійський актор Ніколас Голіцин.

Роль гендерно нейтральної феї-хрещеної у фільмі виконує Біллі Портер.

Також у фільмі знімалися Ідіна Мензел (у ролі злої мачухи), Пірс Броснан (у ролі батька-короля), Мінні Драйвер (мати-королева) та інші.

За сценарій і режисуру фільму відповідає Кей Кеннон (яка раніше створила трилогію “Ідеальний голос”).

Кінопрем’єра мюзиклу відбудеться на стрімінговому сервісі Amazon Prime 3 вересня 2021 року.

Watch the trailer a million and one times and ❤️ this tweet for updates before #CinderellaMovie comes out on Sept 3! pic.twitter.com/m3MFIlwZjc

— Cinderella (@Cinderella) August 3, 2021