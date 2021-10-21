Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video опублікував перший тизер фільму “Бути Рікардо” з Ніколь Кідман в головній ролі.

Відео опублікували на YouTube-каналі Amazon Prime Video.

Стрічка “Бути Рікардо” (“Being the Ricardos”) розповість про життя подружжя Люсіль Болл і Дезі Арназ.

Сюжет розгортається в 1952 році та охоплює один виробничий тиждень відомого, на той час, шоу “Я люблю Люсі”. В ньому Люсіль Болл і Дезі Арназ також грали пару.

Фільм розпочнеться з читання сценарію в понеділок і закінчиться виступом перед глядачами в п’ятницю.

Ролі подружжя виконали Ніколь Кідман і Хав’єр Бардем. Режисером картини став Аарон Соркін.

Ніколь Кідман наголосила, що фільм не буде рімейком “Я люблю Люсі”. Натомість зачепить низку важливих тем.

Зокрема, в стрічці покажуть стосунки між подружжям, їхній шлюб та труднощі, з якими їм довелось зіткнутись.

Також у фільмі зіграли Джонатан Сіммонс, Джейк Лейсі, Кларк Грегг, Алія Шокат, Нельсон Франклін,Джон Рубінштейн, Роберт Пейн, Крістофер Денхам.

Прем’єра “Бути Рікардо” в кінотеатрах запланована на 10 грудня, а 21 грудня він з’явиться на сервісі Amazon Prime.

ДОВІДКА. “Я люблю Люсі” – американський комедійний серіал, що виходив з 1951 по 1956 рік. Загалом серіал налічує 180 епізодів і розповідає про сімейну пару. Люсі була домогосподаркою, яка всіляко намагалася потрапити в шоу-бізнес, а її чоловік Рікі рікардо був співаком і керівником оркестру.