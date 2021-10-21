Відео опублікували на YouTube-каналі Amazon Prime Video.
Стрічка “Бути Рікардо” (“Being the Ricardos”) розповість про життя подружжя Люсіль Болл і Дезі Арназ.
Сюжет розгортається в 1952 році та охоплює один виробничий тиждень відомого, на той час, шоу “Я люблю Люсі”. В ньому Люсіль Болл і Дезі Арназ також грали пару.
Фільм розпочнеться з читання сценарію в понеділок і закінчиться виступом перед глядачами в п’ятницю.
Ролі подружжя виконали Ніколь Кідман і Хав’єр Бардем. Режисером картини став Аарон Соркін.
Ніколь Кідман наголосила, що фільм не буде рімейком “Я люблю Люсі”. Натомість зачепить низку важливих тем.
Зокрема, в стрічці покажуть стосунки між подружжям, їхній шлюб та труднощі, з якими їм довелось зіткнутись.
Також у фільмі зіграли Джонатан Сіммонс, Джейк Лейсі, Кларк Грегг, Алія Шокат, Нельсон Франклін,Джон Рубінштейн, Роберт Пейн, Крістофер Денхам.
Прем’єра “Бути Рікардо” в кінотеатрах запланована на 10 грудня, а 21 грудня він з’явиться на сервісі Amazon Prime.
ДОВІДКА. “Я люблю Люсі” – американський комедійний серіал, що виходив з 1951 по 1956 рік. Загалом серіал налічує 180 епізодів і розповідає про сімейну пару. Люсі була домогосподаркою, яка всіляко намагалася потрапити в шоу-бізнес, а її чоловік Рікі рікардо був співаком і керівником оркестру.
- Нагадаємо, стрімінговий сервіс Netflix показав тизер другої частини фінального сезону одного з найпопулярніших своїх серіалів — “Паперовий будинок”.