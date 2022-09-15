Європейська студентська спілка (ESU) спільно з Українською асоціацією студентів (UAS) висловлюють занепокоєння ситуацією, з якою студенти-чоловіки стикаються на українському кордоні протягом минулих кількох тижнів. Валерій Залужний особисто закликав Міноборони зняти будь-які перешкоди для перетину кордону. Своєю чергою, у ДПС надали роз'яснення щодо правил виїзду, проте є певні обмеження та виключення, а студенти і досі зіштовхуються з бюрократичною невизначеністю на пунктах перетину.

Про це повідомляють #Букви.

Так сотні студентів-чоловіків, які намагалися перетнути український кордон протягом минулих тижнів, щоб розпочати або продовжити навчання у вищих навчальних закладах за кордоном зіштовхнулись з перешкодами.

До цього часу студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною формою навчання, мали змогу виїхати з країни для продовження навчання згідно з українським законодавством.

Водночас сотні повідомлень, які надсилають студенти, свідчать про те, що протягом минулих тижнів тисячі осіб були позбавлені свого права на освіту через бюрократичну невизначеність щодо необхідних документів, а також через нечіткі інструкції щодо того, як прикордонні органи мають належно оформлювати студентів, щоб гарантувати повне дотримання правових положень.

В Європейській студентській спілці зазначили, що вирішення цієї ситуації є особливо актуальним, оскільки в кількох країнах починається навчальний рік, і українські студенти побоюються бути залишеними чи навіть відрахованими через невідвідування занять.

“Європейська студентська спілка та Українська асоціація студентів терміново закликають владу в Україні та на кордоні поважати наші спільні та спільні європейські цінності. Зокрема, ми закликаємо український уряд роз’яснити статус цих студентів і вказати чіткий шлях, яким вони дістануться до місця навчання, яким має старанно слідувати військова адміністрація та прикордонна влада”, – йдеться у заяві.

Отже, за загальним правилом, на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Водночас 23 закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” визначає перелік громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Стаття вказує, що призову на військову службу не підлягають зокрема: здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Окрім цього, 14 березня Верховна Рада звільняє студентів від мобілізації змінами до закону “Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку”. Пізніше, 17 березня, керівник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко розсилає органам ДПСУ листа щодо порядку виїзду за кордон під час воєнного стану.

Проте, вже постановами Кабінету Міністрів України від 29 березня 2022 р. №383 та від 01 квітня 2022 р. №399 внесли певні зміни до Постанови від 27.01.1995 № 57 “Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України”.

Так, відповідно до пп. 2-6 Постанови КМУ N 57, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Проте норма вже не поширюється на осіб, визначених в абзацах 2-8 ч. 3 ст. 23 закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Одначе і тут не все однозначно. У Держприкордонслужбі України затвердили перелік громадян, яким дозволено перетинати кордон, зокрема студентів, що навчаються в іноземних вишах.

Тож, згідно з законодавством, право на перетин кордону все ж мають здобувачі освіти, проте ті, котрі навчаються на денній або дуальній формі навчання в іноземному закладі освіти.

Вже у серпні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний надіслав звернення Міністерству оборони з закликом дозволити українським студентам виїжджати за кордон для навчання.

Того ж місяця в ДПСУ оприлюднили оновлене роз’яснення щодо виїзду за кордон. Студенти закордонних вишів у переліку також є, проте до формулювання “здобувачі вищої освіти” додали: “котрі на час оголошення мобілізації перебували на території України та не змогли в установленому порядку виїхати за межі України для продовження навчання”.

Тож, відповідно до нинішнього законодавства, для перетину необхідно підготувати певний перелік документів, роз’яснює ДПСУ:

студентський квиток або студентську візу;

перекладені та нотаріально завірені документи про навчання у закордонному вузі;

військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією);

довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Студенти мають звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем обліку та зробити запис у військово-обліковому документі щодо надання відстрочки від призову, натомість отримати дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки — довідку, що видають територіальні центри комплектування та соцпідтримки.

Для отримання відстрочки спільно з заявою необхідно подати документи, що підтверджують навчання, з перекладом на українську мову та нотаріально завірені: довідку від закладу про зарахування на денну форму навчання, контракт, квитанція про оплату за навчання, запрошення тощо.

Документи необхідно зробити у двох примірниках. Важливо також зазначити форму навчання (денна або дуальна).

Довідку про відстрочку студентам мають надати у військкоматі після розгляду заяви.

Власне, дозвіл на перетин кордон ще весною для першокурсників запевнив усіх у тому, що поступ в іноземні ВНЗ буде “безхмарним”. Натомість дозвіл фактично та юридично залишили для тих, хто вже перебував на навчанні.

Проте навіть у студентів, котрі вже навчались в іноземному виші, можуть виникнути проблеми. Історії також висвітлювались неодноразово. Щобільше, молоді люди зауважують на вибірковості надання дозволів.

Звісно, можна припустити, що блокування виїзду студентів за кордон спричинено великою кількістю підробних документів, про що розповів речник ДПС Андрій Демченко. Такі випадки не поодинокі, водночас з метою дотримання контролю і мають працювати відповідні служби.

Тож вже зараз питання мають розв’язати на державному рівні, адже вступна кампанія в Україні майже завершилась, натомість інші студенти ризикують відрахуванням.

Наразі студенти звертаються за допомогою до ЗМІ та закликають владу через петиції дозволити перетинати кордон аби реалізувати своє право та мати можливість здобути освіту за кордоном.

Зокрема, у Telegram-каналі “Student abroad 2022” безліч історій, де молоді люди бідкаються, що російські громадяни досі вільно отримують студентські візи та навчаються за кордоном.

У дописах студенти також часто наголошують, що попри наявність усіх необхідних документів, виїхати з країни їм не дозволяють. Деякі з обурених навіть заявляють, що будуть “вимушені виїхати через РФ”, якщо іншого варіанту їм не залишать.