Державна прикордонна служба України не обмежує можливість виїзду за кордон для юнаків, яким не виповнилося 18 років.

Джерело: Державна прикордонна служба України.

Останнім часом на різних інформаційних ресурсах все активніше ширяться повідомлення про те, що прикордонники не випускають або не випускатимуть з України 17-річних юнаків. Нібито через зміни в порядку постановки на первинний військовий облік.

Проте у Держприкордонслужбі спростували ці фейки й наголосили, що після введення в Україні воєнного стану обмежено виїзд за межі держави громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (крім визначених винятків). 17-річних юнаків ці обмеження не стосуються.

При цьому, Державна прикордонна служба України забезпечує оформлення громадян на державному кордоні, відповідно до норм законодавства та Правил перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

Пропуск осіб через кордон здійснюється уповноваженими службовими особами прикордонного відомства за дійсними паспортними документами, а у передбачених законодавством України випадках – за наявності інших необхідних документів, що дають право на перетин державного кордону під час воєнного стану.

Зокрема, у Держприкордонслужбі зазначили, що відповідно до ст. 313 Цивільного кодексу України, фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.