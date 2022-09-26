Міжнародна поштово-логістична група компаній Meest запускає Fulfilment — набір логістичних інструментів, що надають компаніям поза межами США можливість продавати товари на одному з найбільших ринків світу. Компанія допоможе українським підприємцям зі зберіганням, пакуванням, доставкою та поверненням товарів в Америці.

Працює сервіс наступним чином: потрібна партія товару відправляється з країни бізнесу в США на склад Meest, а вже звідти, за запитом клієнта, компанія розсилає його дрібними партіями та поодинокими замовленнями на конкретні адреси кінцевих споживачів в Америці. Це надає бізнесу — зокрема, українському — можливість повноцінно працювати в США. Навіть якщо фізично магазин або виробництво знаходяться в Україні, доставка товарів у США займатиме лише кілька днів.

Новий сервіс охоплює весь цикл доставлення товарів, серед послуг:

Прийняття товару на склад Meest та його маркування;

Зберігання товару під постійним відеоспостереженням;

Пакування замовлень;

Доставка товару кінцевим клієнтам упродовж 2-5 діб;

Владнання заявок щодо повернення замовлень;

Ведення обліку товарів.

Сервіс Fulfilment доступний для країн з усього світу. Meest надає індивідуальне обслуговування на рідній для бізнесу мові, а також підтримує інтеграцію з маркетплейсами — Amazon, Shopify, Ebay, Etsy — та службами доставки, зокрема, US FedEx та USPS.

“Ефективно налаштувати логістику — чи не найскладніше завдання для бізнесу, що виходить на новий ринок, особливо такий конкурентний як США. Разом з новим сервісом Fulfilment ми в Meest беремо на себе весь процес управління товаром в Америці — від отримання та зберігання до пакування та доставки до кінцевого клієнта. Все, що потрібно від компанії-користувача — відправити продукцію до нашого складу”, — зазначає Ростислав Кісіль, президент та засновник Meest.

Щоб приєднатися до сервісу, компанії потрібно створити обліковий запис на сайті Meest, підписати контракт на фулфілмент, задекларувати найменування та кількість продукції — та безпосередньо надіслати її до складу в США. Meest не виставляє обмежень щодо мінімальної кількості чи ваги товару.

Поштово-логістична компанія пропонує 30 діб тестового періоду та безоплатного зберігання продукції на складі. Відмовитися від послуги Fulfilment можна в будь-який момент без додаткових витрат.