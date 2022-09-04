У неділю, 4 вересня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У зустрічі взяли участь Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, очільник МВС Денис Монастирський та міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У режимі відеозв’язку до засідання Ставки приєдналися: начальник ГУР Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування “Південь” Андрій Ковальчук та командувач військ Оперативного командування “Захід” Сергій Літвінов.

Головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.

“Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце”, – зазначив Зеленський за результатами засідання.

4 серпня Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Його учасники розглянули низку невідкладних безпекових питань та заслухали звіт про перебіг загальної мобілізації.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного головнокомандувача 25 лютого 2022 року.