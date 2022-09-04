Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У режимі відеозв’язку до засідання Ставки приєдналися: начальник ГУР Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування “Південь” Андрій Ковальчук та командувач військ Оперативного командування “Захід” Сергій Літвінов.

Головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.

“Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце”, – зазначив Зеленський за результатами засідання.

4 серпня Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Його учасники розглянули низку невідкладних безпекових питань та заслухали звіт про перебіг загальної мобілізації.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного головнокомандувача 25 лютого 2022 року.