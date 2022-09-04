Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
У режимі відеозв’язку до засідання Ставки приєдналися: начальник ГУР Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування “Південь” Андрій Ковальчук та командувач військ Оперативного командування “Захід” Сергій Літвінов.
Головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.
“Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце”, – зазначив Зеленський за результатами засідання.
4 серпня Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Його учасники розглянули низку невідкладних безпекових питань та заслухали звіт про перебіг загальної мобілізації.
Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного головнокомандувача 25 лютого 2022 року.
- Україна бачить багато способів завдати шкоди РФ в Херсонському наступі. За оцінками експертів, серія невеликих боїв більш вірогідна, ніж масована атака, оскільки Київ захищає свої війська.
- Протягом доби, 3 вересня, Збройні сили України ліквідували майже пів тисячі російських окупантів.
- У російських військових виникла проблема невиплати заробітної плати у повному обсязі. Це посилює ефект, створений втомою та бойовими втратами після половини року широкомасштабної агресії РФ проти України.
- Російських новачків, яких російське командування перекинуло на нульові позиції, не оснастили нічим – ні одягом, ні необхідними речами, ні адекватною зброєю.
- Кремль міг активізувати свої зусилля з просування самоцензури серед російських мілблогерів і військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні.