Про це йдеться у відповідному зверненні Святослава Паламара.

Він наголосив, що вже відзавтра потрібно виходити на площі своїх міст під синьо-жовтими стягами на підтримку України та закликати західних політиків до реальних дій в боротьбі зі злом, аби визволити окуповані українські міста, котрі стали заручниками РФ у війні.

Водночас “Калина” зазначив, що українці мають єднатися.

“Ніколи не забувайте, чия кров тече у ваших жилах, ми всі повинні єднатися у нашій боротьбі. Я закликаю вас до об’єднання”, – закликав Паламар.

Замкомандира полку також зауважив, що оборонці Маріуполя вірять  військово-політичному керівництву України та продовжують боротьбу за українське місто.