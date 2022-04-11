Про це йдеться у відповідному зверненні Святослава Паламара.
Він наголосив, що вже відзавтра потрібно виходити на площі своїх міст під синьо-жовтими стягами на підтримку України та закликати західних політиків до реальних дій в боротьбі зі злом, аби визволити окуповані українські міста, котрі стали заручниками РФ у війні.
Водночас “Калина” зазначив, що українці мають єднатися.
“Ніколи не забувайте, чия кров тече у ваших жилах, ми всі повинні єднатися у нашій боротьбі. Я закликаю вас до об’єднання”, – закликав Паламар.
Замкомандира полку також зауважив, що оборонці Маріуполя вірять військово-політичному керівництву України та продовжують боротьбу за українське місто.
- Нагадаємо, захисники Маріуполя роблять неможливе та закликають українців відкинути скорботу, повернути місто, перемогти. Заради тих, хто вже віддав за цю перемогу життя.
- Російські військові сили намагаються стерти з лиця Землі обложене південне місто Маріуполь, повідомив український військовий командир, який зараз перебуває в Маріуполі. Ситуацію в місті він назвав гуманітарною катастрофою – заблоковані місцеві жителі не мають доступу до їжі та води.
- Американські оборонні аналітики вважають, що облога Маріуполя “наближається до завершення”, бо російські війська готуються до вирішального штурму оточеного порту на Азовському морі.
- Також президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Греції заявив, що російські війська майже повністю знищили Маріуполь та можуть почати нищити Одесу.