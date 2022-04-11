Замкомандира полку "Азов" Святослав Паламар із позивним "Калина" звернувся до цивілізованого світу та тих, хто "має мужність боротися". Він також закликав усіх українців до єдності заради спільної перемоги над злом.

Про це йдеться у відповідному зверненні Святослава Паламара.

Він наголосив, що вже відзавтра потрібно виходити на площі своїх міст під синьо-жовтими стягами на підтримку України та закликати західних політиків до реальних дій в боротьбі зі злом, аби визволити окуповані українські міста, котрі стали заручниками РФ у війні.

Водночас “Калина” зазначив, що українці мають єднатися.

“Ніколи не забувайте, чия кров тече у ваших жилах, ми всі повинні єднатися у нашій боротьбі. Я закликаю вас до об’єднання”, – закликав Паламар.

Замкомандира полку також зауважив, що оборонці Маріуполя вірять військово-політичному керівництву України та продовжують боротьбу за українське місто.