Джерело: The Guardian
Поліція розпочала розслідування після того, як батьки висловили занепокоєння щодо дітей, у яких з’явились незвичні симптоми, такі як перепади настрою та судоми. Повідомляється, що восьмеро дітей дали позитивний результат на психоактивні препарати фенобарбіталу та бензодіазепінів.
Фенобарбітал використовується при лікуванні епілепсії, тоді як бензодіазепіни є сильним типом снодійного. Незрозуміло, чому ліки, які є важкодоступними, давали дітям. Також одну виховательку звинувачують у застосуванні тілесних покарань до дошкільнят.
Директора дитячого садка “Baoren” і п’ятьох вихователів заарештовано до завершення кримінального провадження. Садок зобов’язали закрити та сплатити штраф у розмірі 150 000 тайванських доларів.
Батьки скаржилися, що влада не поспішала реагувати на їхні перші скарги у квітні та травні.
У неділю, 18 червня, сотні людей протестували біля урядових будівель у місті Новий Тайбей, критикуючи мера Хоу Ю-Ї. Зокрема, батьків обурює те, що дітей тестували лише через 22 дні після того, як уперше батьки висловили занепокоєння. Лікарня міста Тайбей пропонує безкоштовні аналізи крові дітям дошкільного віку, але багато батьків побоюються, що вже занадто пізно перевіряти, чи не постраждали їхні діти від наркотиків.
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