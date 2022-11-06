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Вихваляючи Достоєвського, Папа Римський висловив «велику шану російському гуманізму»

Повернувшись з Бахрейну, Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість військових РФ, з якою ті діють в Україні, не притаманна російському народові, до котрого він має "велику повагу", зокрема й до "російського гуманізму".

Понеділок, 7 листопада 2022, 00:02
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Про це повідомляє Vatican News.

Папа Франциск відмовляється вірити у жорстокість всього російського народу, та воліє називати окупантів – “найманцями”.

“Мене вражає – і тому я вживаю слово “багатостраждальна” [дослівно: “martoriata” – “піддана мукам” від “martoriare” – “катувати, мучити”] – ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо… бо російський народ – це великий народ; це [жорстокість] найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців… Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму”, – пояснив він.

Папа Римський також згадав російського письменника Достоєвського, який, за словами понтифіка, до сьогодні надихає християн до осмислення християнства.

Водночас маючи “велику прихильність до російського народу”, він зауважив, також “має велику прихильність до українського народу”. Він нагадав про своє дитинство, коли знав одного українського священика, який навчив його прислуговувати під час української літургії.

Тож через це йому дуже подобається українська літургія, додав понтифік. Зрештою, Папа Франциск пояснив, що він опинився між двома народами, до яких має прихильність.

Раніше провідні релігійні лідери світу під час форуму у Бахрейні закликали до припинення повномасштабної російсько-української війни та наголосили на важливості мирних перемовин між Москвою та Києвом.

Теги: заяви Папи Римського, Папа Римський Франциск, позиція Папи Римського, понтифік, російський достоєвський

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