Професор ужгородського національного університету Федір Шандор став відомим як викладач, який читає лекції студентам з окопів. З 24 лютого професор протистоїть російській агресії і зараз бореться з ворогом на Харківщині. Проте ні відстань, ні участь у бойових діях не змусили професора забути про навчання студентів.

Про це Федір Шандор розповів в інтерв’ю для Цензор.НЕТ.

Викладач та боєць 101-ої Закарпатської бригади тероборони зараз воює під Ізюмом. На війну професор пішов у перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну – 24 лютого, після того, як відчитав три пари в університеті.

Коментуючи свою популярність Федір Шандор наголосив, що для нього вона нічого не змінила: він і надалі виконує поставлені бойові завдання – чергування, траншеї тощо.

Професор розповів, що добровільно пішов на війну 24 лютого. Прочитав лекції та пішов записуватись у Збройні сили.

“Переодягнувся і зразу в той же день ми були у казармах. І відповідно ми пройшли злагодження протягом перших 30 днів, а потім нас відправили ні Ізюмський напрямок. Так що вже місяць я тут”, – пригадав він.

За словами Шандора, він не згоден з тими, хто каже, що “професорам не місце на передовій”. Він наголосив, що став на захист України та своєї сім’ї, а на війні немає професорів.

“Тут є протистояння цивілізованого світу і нєпонятного явища. І я мушу захищати цивілізацію. Краще захищати тут, ніж в себе дома бачити знасилованих жінок чи вбитих дітей”, – сказав Федір Шандор.

Те, що він продовжує читати лекції своїм студентам навіть в окапах викладач називає виконанням обов’язку. За словами Федора Шандора, в університеті він викладає вузькоспеціалізовані дисципліни, які неможливо замінити. Окрім цього, у ВУЗі немає викладачів, які могли б замінити його на лекціях.

Як зазначив викладач, він викладає студентам психологію масової поведінки, маніпулятивні технології, соціологію релігій, філософію релігій. Шандор також додав, що є автором книги для студентів “Соціологія туризму”, тому читає цей курс у рідному ВУЗі як автор.

“Тому я дочитую свій семестр, який почався за два тижні до війни. Бо, як кажуть, коня на переправі не міняють”, – наголосив професор.

Військове керівництво з розумінням поставилось до того, що Федору Шандору потрібно читати лекції студентам. За словами викладача, він попередив про те, що повинен вести лекційний процес. Окрім цього професор попросив методистів скласти такий графік, щоб прочитати всі пари протягом двох днів, аби “не відпрошуватись і не морочити людям голови”.

Тому зараз у Федора Шандора є три пари у понеділок та три пари у вівторок – з 8:00 до 12:00.

“Я прошу дозволити мені почергувати з 00:00 до 4:00 або 4:00 до 8:00. А потім приступаю до пар. За рахунок мого вільного часу. Тому я не сплю, відчитав пари і продовжую далі виконувати бойові завдання”, – розповів професор.

Він також додав, що перед поїздкою на фронт завбачливо скачав лекції.

Щодо ситуації на фронті, то Шандор розповів, що його батальйон має свій відрізок на напрямку Ізюм-Слов’янськ. Завдання їхнього батальйону – прикривати цей відрізок, оскільки ніколи невідомо, звідки вискочить ворог.

Поруч з нами дуже гаряче, у нас є прильоти, бомбардування. Вчора і позавчора – 8, 9 травня – вони нас символічно дуже бомбили. Слава Богу, в нас немає ні сильно поранених, ні загиблих. Як казав один експерт, зараз не період піхоти – зараз війна дронів, байрактарів, артилерії, ІТ-технологій. А стрілець має бути чим поглубше, його головна зброя – це лопата. Він має окопатися, а коли йому скажуть очистити територію від залишків ворога – це буде наше завдання. Бо бродячих орків ще пару залишиться, потєряшки всякі”, – сказав він.

Наразі, додав викладач, їм “потєряшкі” не зустрічались, бо ще йдуть активні бойові дії. Однак вони будуть після того, як російські окупанти почнуть відступати, як це було на Київщині, коли вони “загубили” і техніку, і своїх армійців, тим самим створивши проблеми мирному населенню.

“Не дай Бог, когось уб’ють чи помародерствують. То стрільці зараз, щоб захищати цих людей. Ще раз скажу, стрілецька зброя – зараз для патрулювання, а все вирішать інші технології, бо на дворі XXI вік”, – наголосив професор.

Федір Шандор Також розповів, що його батальйон побував вже у чотирьох селах і його дуже здивувало те, що місцеві мешканці розмовляють українською мовою, адже всі вважали, що тут живуть російськомовні.

“На 90% люди такі як усюди, ясно що налякані війною, але як тільки ми прийшли, одразу стали пригощати. І хоча нам заборонено брати їжу, бо всяке може бути, одразу покажуть, де вода, де що взяти. Дуже дружні”, – зауважив викладач.

Відповідаючи на питання, що для нього війна – наслідок пропаганди чи вікове цивілізаційне протистояння різних культур, викладач заявив, що це війна цивілізацій.

“Бо як може здорова людина, яка читала книги, копати окопи для себе в Чорнобильському лісі, як може людина творити такі звірства як у Бучі, як можна ґвалтувати жінок і потім ще вбивати, знищувати театр в Маріуполі, де ховаються діти, знищувати свої православні маркери як Святогірська Лавра, чернігівські церкви? Це війна культур – точніше війна культури з відсутністю культури, цивілізації, освіти. Я тепер розумію, що нас розділяє за ці 30 років, коли ми не живемо в одній державі. Вони точно не вчились всі ці роки”, – додав Федір Шандор.

Він резюмував, що виходячи з цієї ситуації, він повинен продовжувати викладати, щоб в Україні були розумні діти. Аже якщо не вчити дітей – з’явиться таке інопланетне явище як Росія.