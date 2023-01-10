У Києві завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо мешканки столиці за фактами поширення матеріалів із публічними закликами до повалення конституційного ладу в Україні, виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Як встановило слідство, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, мешканка Києва, яка обіймає посаду інструктора з фізичного виховання в одній із гімназій Києва, у своїх аккаунтах в соцмережах неодноразово поширювала повідомлення, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування її збройної агресії проти України.

Підозрювана також визнавала правомірною окупацію частини території України збройними силами Російської Федерації, стверджувала, що Київ є власністю Москви та висловлювала сподівання на перемогу РФ.

Висновками експертиз підтверджено наявність у публікаціях жінки публічних виправдовувань збройної агресії РФ проти України, глорифікації представників збройних формувань держави-агресора та закликів до повалення конституційного ладу в Україні.

Обвинувачена перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.