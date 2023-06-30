Народний депутат від "Євросолідарності" Сергій Алєксєєв прокоментував нічні обшуки СБУ та ДБР й заявив, що це виключно політичне замовлення й "жодних доказів немає".

Джерело: Сергій Алєксєєв у коментарі “5 каналу”.

Цієї ночі, 30 червня, Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки у народного депутата від “Євросолідарності” Сергія Алєксєєва.

Згодом нардеп прокоментував цей інцидент й заявив, що обшук пов’язаний з політичним замовленням.

“Провели обшуки і вилучили мої паспорти. Це виключно політичне замовлення, тому що справи там ніякої немає і взагалі бути не може. Це пов’язано з адвокатською діяльністю фірми, яку я заснував. Жодних доказів немає взагалі”, – заявив Сергій Алєксєєв.

За його словами, співробітники СБУ та ДБР поїхали вранці, а приїхали в 00:30 ночі. Правоохоронці вручили нардепу повістку на допит.

Цю ситуацію прокоментував також й адвокат нардепа Євген Солодко. Він заявив, що співробітники СБУ та ДБР увійшли з нібито невідкладним обшуком.

“По-перше, увійшли з нібито невідкладним обшуком. На запитання: “Хлопці, а що ви намагаєтеся досягнути?” – “Захистити цінні речі, які можуть бути пошкоджені”. – “Які саме?” – “Гроші”. – “Що за гроші?” – “Неправомірна вигода”. – “Даруйте, а щодо якої справи ви прийшли?” – “Шахрайство”. – “То чи неправомірна вигода, чи шахрайство?”. От саме з цього й почалося”, – розповів адвокат нардепа.

Також він зазначив, що при обшуках були дивні поняті. За словами адвоката, ніби особи їхні встановлені, але документів їхніх ніхто не бачив.

“Постійно крутилася якась купа невідомих осіб… Цікавили виключно гроші. І коли почали розбиратися, то чітко пред’явити якусь претензію, народному депутату Алєксєєву й адвокату Доручай, попри те, що зупинено свідоцтво, так і не змогли”, – резюмував адвокат Євген Солодко.

Раніше у фракції “Європейська Солідарність” заявили, що нічний обшук СБУ та ДБР проводили без постанови суду, з незрозумілими поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії.

Під час обшуку було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші.

“”ЄС” розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата”, – мовиться у звернені пресслужби партії.

У політсилі наголосили, що раніше подібні нічні обушки проводились в інших членів партії.