Президент України Володимир Зеленський відповів на текст петиції щодо прохання дозволити чоловікам без військового досвіду виїжджати за кордон. За його словами, протягом дії воєнного стану виконати умови петиції неможливо. Однак, Зеленський звернувся з цим до Кабінету міністрів України.

Про це йдеться на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.

Зазначається, що скасування вказаних обмежень відбудеться після завершення дії правового режиму воєнного стану.

Відповідно до Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” правила перетинання державного кордону України громадянами України, обмеження та категорії громадян, які можуть здійснювати такий перетин у разі введення на території України воєнного стану, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Тому Зеленський звернувся до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання. Президент додав, що про відповідні результати автора електронної петиції поінформує Кабінет Міністрів України.