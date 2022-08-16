Про це йдеться на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.
Зазначається, що скасування вказаних обмежень відбудеться після завершення дії правового режиму воєнного стану.
Відповідно до Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” правила перетинання державного кордону України громадянами України, обмеження та категорії громадян, які можуть здійснювати такий перетин у разі введення на території України воєнного стану, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Тому Зеленський звернувся до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання. Президент додав, що про відповідні результати автора електронної петиції поінформує Кабінет Міністрів України.
- На період дії правового режиму воєнного стану указом президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється. Однак, деякі чоловіки таки можуть виїхати – #Букви зібрали перелік необхідних документів.
- Детальніше, хто ще з чоловіків може виїхати за межі України на період воєнного стану, читайте в #Буквах.
- Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що чоловіків призовного віку, котрі незаконно виїхали за межі України під час загальної мобілізації, ймовірно будуть затримувати на кордоні, коли вони повернуться до України.