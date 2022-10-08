Про це йдеться на офіційному сайті Міжнародного валютного фонду.

У повідомленні зазначається, що виконавча рада МВФ схвалила виділення Україні 1,3 мільярда доларів, які надійдуть у межах розширеного інструменту екстреного фінансування Rapid Financing Instrument (RFI), яким передбачено надання додаткової антикризової допомоги країнам, які потерпають від суттєвого дефіциту платіжного балансу, викликаного глобальною продовольчою кризою.

“Через понад сім місяців після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну гуманітарні та економічні втрати залишаються величезними, що призводить до великих і термінових потреб у фіскальному та зовнішньому фінансуванні. Українська влада заслуговує на повагу та довіру за збереження високого рівня макрофінансової стабільності в цих надзвичайно складних обставинах”, – зазначили у МВФ.

А також наголосили, що ця виплата допоможе задовольнити нагальні потреби платіжного балансу, в тому числі через значний дефіцит експорту зернових, водночас сприятиме подальшій фінансовій підтримці з боку кредиторів і донорів України.

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва зауважила, що широкомасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило великі втрати людей, масове переміщення населення та значні руйнування інфраструктури та житла. Саме тому вплив на економічну діяльність був величезним: реальний ВВП різко скоротився, інфляція різко зросла, торгівля була значно порушена, а бюджетний дефіцит зріс до безпрецедентного рівня.

“Оскільки економіка адаптується до тривалої війни, ключова макроекономічна політика була спрямована на збереження пріоритетних видатків, послаблення тиску на гривню, і міжнародних резервів, а також збереження фінансової стабільності. На тлі постійних термінових потреб платіжного балансу України, в тому числі через значний дефіцит експорту зернових, МВФ схвалив нове екстрене фінансування для України на загальну суму 1005,9 мільярда СПЗ (близько 1,3 мільярда доларів США)”, – наголосила Крісталіна Георгієва.

Натомість президент України Володимир Зеленський підтвердив надання Україні фінансової допомоги від МВФ на своїй сторінці у Twitter.

“Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument “, – написав президент України, а також подякував за підтримку директорці-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій та виконавчій раді МВФ.