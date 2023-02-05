Про це актор розповів в інтерв’ю Politico.

Любите “Зоряні війни”? Ненавидите Володимира Путіна? Є хороші новини: Люк Скайвокер має почати продавати підписані плакати, щоб зібрати гроші на забезпечення української армії безпілотниками.

Ми вирішили підписати обмежену кількість плакатів “Зоряних воєн”, — розповів Гемілл. Для справжніх запеклих колекціонерів — особливо тих, хто має наявний дохід — ви можете отримати набагато більше грошей… ніж ви могли собі уявити”.

Як саме плакати будуть виставлені на продаж, ще не визначено, але ідея “залучити сотні й тисячі осіб до [конкурсу чи аукціону] — це розумно”, наголосив актор.

Очікується, що продаж плакатів розпочнеться наступного тижня напередодні річниці початку повномасштабної війни в Україні 24 лютого.

Це справді повернення джедаїв — Гемілл розповів, що не продавав речей з автографами з 2017 року, після виходу “Зоряні війни: Останні джедаї”.

Він додав, що радий це зробити, щоб підтримати Україну, чия триваюча боротьба з Росією є “нічим іншим, як надихаючим”.

Гемілл сказав, що щось, чого він навчився у світі “Зоряних війн”, полягає в тому, щоб робити “правильні речі для блага всіх, а не керуватися лише власними інтересами”, додавши, що порівнюючи два світи, не слід применшувати “справжні жахи, з якими зіштовхуються українці”.

Кошти, виручені від продажу плакатів, спрямують на українську фандрайзингову платформу United24. Гемілл став амбасадором проєкту платформи “Армія дронів” у вересні 2022 року після того, як президент України Володимир Зеленський особисто попросив його приєднатися до боротьби з “імперією зла”.

Актор зазначив, що він “в захваті” від того, що проєкт зі збору коштів перетворився на цю “масову всесвітню подію”, сказавши, що “все, що я можу зробити, яким би невеликим воно не було, — це те, перед чим я відчуваю себе зобов’язаним”.

Довідка. United24 – ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. За шість місяців роботи платформи зібрано 213 млн дол. США від громадян зі 110 країн. Серед амбасадорів United24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.

Проєкт “Армія дронів” — комплексна програма фандрейзингової платформи UNITED24, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв’язку, яка передбачає системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.

Президент України Володимир Зеленський особисто подякував Геміллу під час відеорозмови: “Світло точно переможе темряву. Я в це вірю, і в це вірить наш народ, — сказав Президент. — Дякую, що ви очолили складну місію — бути першим амбасадором, який допомагатиме Україні збирати кошти на підтримку наших захисників, на „Армію дронів”. Це дуже важливо!”.