7 липня російські війська завдавали удари по одному з районів Харкова. Попередньо — реактивними системами залпового вогню. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, від російських обстрілів загинули 3 цивільних, 5 – отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він закликав жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру.

Також Синєгубов зазначив, що на місцях влучань працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці.

У ніч на 6 липня російські окупанти обстрілювали Харків та область. Унаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, поранення отримали троє мирних мешканців, серед них — дитина.