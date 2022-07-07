Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він закликав жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру.
Також Синєгубов зазначив, що на місцях влучань працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці.
У ніч на 6 липня російські окупанти обстрілювали Харків та область. Унаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, поранення отримали троє мирних мешканців, серед них — дитина.
- Нагадаємо, російські військові продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Цього разу в Дніпропетровській області постраждала Широківська громада Криворізького району.
- Міжнародна організація Amnesty International повідомила деталі розслідування нещодавнього ракетного удару по містечку Сергіївка (Одеська область). Росіяни завдали авіаударів по багатоповерхівці та курортному готелю Сергіївки протикорабельними ракетами Х-22, внаслідок чого загинула щонайменше 21 особа.
- Під час чергового авіаційного удару по Одещині з літака Су-30 випущено дві ракети Х-31. Одна влучила в молдовський танкер “Millennial Spirit”, який дрейфує в територіальному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту.