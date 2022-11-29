російсько-українська війна
21:47 Використання генераторів не спричинить дефіциту пального – Шмигаль
21:10 Видавництво Старого Лева перевидасть «Татусеву книгу», вбитого окупантами письменника, Володимира Вакуленка
20:53 В Італії відбулась хода в День пам’яті жертв Голодомору
Допомагають перемагати
20:40 «Тістоміси, пічки, а також генератор для пекарні»: фонд Порошенка передає у Херсон хлібопекарське обладнання
20:24 Кислиця пропонує повернути для РФ їхню «історичну назву – Московія»
20:05 Харківщина отримає додаткові 20 млн грн на закупівлю паливної деревини
19:30 Пригожин підтвердив, що вбитий в Україні громадянин Замбії воював на боці ПВК «Вагнер»
19:09 У Херсоні близько 41% споживачів підключено до електромережі — ОВА
18:59 У НАТО «не закінчуються» танки – міністр закордонних справ Литви
18:38 Мін’юст не володіє інформацією, скільки надійшло до держбюджету підсанкційних активів росіян
18:22 Twitter скасовує політику щодо боротьби з дезінформацією про COVID
18:17 США виділять Україні $53 млн на підтримку енергосистеми
18:12 Прем’єр-міністр Великої Британії пообіцяв збільшити підтримку України, зокрема надати ППО
17:54 Путін намагається «використати зиму як зброю», бо «зазнає невдачі» на полі бою Україні – Столтенберг
17:18 МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України
17:16 Україна отримає від Німеччини 14 наземних безпілотників THeMIS
16:51 Бетмобіль із фільму «Бетмен повертається» виставили на продаж за 1,5 млн доларів
16:21 У Балаклії затримано колаборанта, який «курував» малий і середній бізнес
16:03 У КМДА розповіли про порядок дій, щоб не допустити замерзання системи теплопостачання у разі ворожих атак
16:01 Львівська та Одеська опери отримали нагороди «Opera Company of the year 2022»
15:54 Вплив санкцій: РФ просить Індію надіслати запчастини для ключових секторів – Reuters
15:48 Підмінили оригінал: як музейниця з Харківщини врятувала від росіян 300-річне Євангеліє
Партнерський матеріал
15:37 Erste Фонд та Міністерство культури та інформаційної політики України презентують спільний проєкт: Лабораторії культурної політики
15:34 Україна отримала реактивну систему залпового вогню LRU від Франції
14:56 Сьогодні на Київщині лунатимуть вибухи: у місцевій ОВА повідомили деталі
14:49 У Китаї почали розслідування щодо учасників акції протесту через карантинні обмеження COVID-19
14:17 Донеччина: окупанти завдали удару по житловому сектору в Лимані, є загиблий та поранені
14:15 У Херсоні затримали заступника міського голови з команди зрадника Сальдо

Використання генераторів не спричинить дефіциту пального – Шмигаль

На засіданні уряду 29 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що енергетичних ресурсів, зокрема пального, в Україні достатньо, щоб стабільно пройти зиму.

Вівторок, 29 листопада 2022, 21:47
Підтримати

Про це інформує пресслужба Кабміну.

Він запевнив, що у зиму країна входить із 14 млрд кубометрів газу в сховищах і з 1,3 млн тонн вугілля на складах.

Те саме стосується і пального. Мінекономіки не передбачає його дефіциту на тлі збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів.

“В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів розуміємо, що попит на паливо може зрости. Але його дефіцит Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває у постійному діалозі з мережами пального та уважно стежить за балансом імпорту та споживання”, – наголосив Шмигаль.

Окрім цього, прем’єр зазначив, що уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального й уважно стежить за балансом імпорту та споживання.

Через те, що українська енергосистема зазнає нових атак, уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Зокрема активізується імпорт енергогенеруючих засобів.

Раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій пояснили як безпечно користуватися генераторами.

З настанням зими та через ракетні обстріли критичної інфраструктури України в оселях українців стає прохолодніше. Тому у Міністерстві охорони здоров’я надали декілька порад щодо того, як зігрітися та обігріти оселі.

Теги: генератори, пальне, питання з пальним, Уряд, Шмигаль, бензин, дизель

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook