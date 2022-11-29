Використання генераторів не спричинить дефіциту пального – Шмигаль

На засіданні уряду 29 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що енергетичних ресурсів, зокрема пального, в Україні достатньо, щоб стабільно пройти зиму.

Про це інформує пресслужба Кабміну.

Він запевнив, що у зиму країна входить із 14 млрд кубометрів газу в сховищах і з 1,3 млн тонн вугілля на складах.

Те саме стосується і пального. Мінекономіки не передбачає його дефіциту на тлі збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів.

“В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів розуміємо, що попит на паливо може зрости. Але його дефіцит Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває у постійному діалозі з мережами пального та уважно стежить за балансом імпорту та споживання”, – наголосив Шмигаль.

Окрім цього, прем’єр зазначив, що уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального й уважно стежить за балансом імпорту та споживання.

Через те, що українська енергосистема зазнає нових атак, уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Зокрема активізується імпорт енергогенеруючих засобів.

Раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій пояснили як безпечно користуватися генераторами.

З настанням зими та через ракетні обстріли критичної інфраструктури України в оселях українців стає прохолодніше. Тому у Міністерстві охорони здоров’я надали декілька порад щодо того, як зігрітися та обігріти оселі.