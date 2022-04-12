Про це повідомляє CNN.
Водночас чиновники залишаються стурбовані потенційним використанням Росією засобів масового ураження проти України. За словами Кірбі, Пентагон знає про таку інформацію та уважно стежитиме за ситуацією.
“Ці повідомлення, якщо вони правдиві, викликають глибоке занепокоєння та наші побоювання, що Росія використовуватиме в Україні різноманітні засоби хімічної зброї, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами”, — наголосив речник Пентагону.
Нагадаємо, що ввечері 11 квітня у полку “Азов” повідомили, що росіяни застосували отруйну речовину невідомого походження проти українських військових і цивільних у Маріуполі. Згідно з даними, речовину скинули з російського безпілотника.
- Раніше лідер полку “Азов” Андрій Білецький розповів деталі щодо застосування росіянами невідомої отруйної речовини у Маріуполі.
- Варто зазначити, що російські війська можуть застосовувати неконвенційну зброю проти військових та цивільного населення, порушуючи усі зобов’язання. Важливо усім пам’ятати основні правила поводження під час можливо хімічного нападу росіян.
- Також за даними британської розвідки, Росія, ймовірно, має намір застосувати фосфорні бомби з метою прискорити процес взяття Маріуполя під свій контроль.