Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що у Міністерстві оборони США не можуть підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі.

Про це повідомляє CNN.

Водночас чиновники залишаються стурбовані потенційним використанням Росією засобів масового ураження проти України. За словами Кірбі, Пентагон знає про таку інформацію та уважно стежитиме за ситуацією.

“Ці повідомлення, якщо вони правдиві, викликають глибоке занепокоєння та наші побоювання, що Росія використовуватиме в Україні різноманітні засоби хімічної зброї, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами”, — наголосив речник Пентагону.

Нагадаємо, що ввечері 11 квітня у полку “Азов” повідомили, що росіяни застосували отруйну речовину невідомого походження проти українських військових і цивільних у Маріуполі. Згідно з даними, речовину скинули з російського безпілотника.