Використання ЗРК Patriot за територією альянсу можливе лише після консультацій з НАТО – міністерка ФРН

Про це повідомляє Reuters.
Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт зауважила, що Patriot є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, тобто “вони призначені для розміщення на території НАТО”.
“Будь-яке використання за межами території НАТО вимагатиме попереднього обговорення з НАТО та союзниками”, – додала вона.
Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot, аби допомогти захистити повітряний простір після того, як минулого тижня на територію Польщі впала ракета під час масованого обстрілу росіянами українських міст.
Крістін Ламбрехт запропонувала надати Польщі підтримку, зокрема системами ППО Patriot і винищувачами Eurofighter.
“Ми запропонували Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору – нашими винищувачами Eurofighter і системами ППО Patriot”, – зазначила Ламбрехт.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що попросив Німеччину натомість відправити в Україну вогневі підрозділи Patriot.
“Після подальших ракетних атак Росії я звернувся до Німеччини з проханням передати батареї Patriot, запропоновані Польщі, в Україну та розмістити їх на її західному кордоні”, — написав Блащак у Twitter.
Лідер партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський також зауважив, що пропозиція ФРН цікава. Проте, польський політик вважає, що для безпеки Польщі було б найкраще, якби німці передали це обладнання українцям, навчили українські екіпажі, з умовою, що батареї дислокуватися на заході України.
“Тоді це, напевно, дозволило б збивати ракети противника ефективніше, ніж С-300. З іншого боку, це захистило б нас від таких подій, як та, що сталася в Пшеводові. Водночас, якби росіяни вирішили напасти на нас, це теж був би для нас захист”, – пояснив він.
Качинський переконаний, що таке рішення є оптимальним і показало б, що німці здійснюють реальну зміну ставлення, а не якийсь акт пропагандистського характеру.
У понеділок Польща заявила, що запропонує розгорнути додаткові пускові установки Patriot біля кордону з Україною.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому НАТО посилила протиповітряну оборону в Східній Європі. Понад десяток союзників по НАТО на чолі з Німеччиною в жовтні виступили з ініціативою щодо спільної закупівлі систем протиповітряної оборони для кількох рівнів загроз, зокрема й Patriot.
15 листопада росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши близько 100 ракет.
Після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.
Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.
Довідка. Patriot — американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовується армією США і її союзниками. Виробляється компанією Raytheon, що розташована в США. Це складна багатоцільова система, призначена для збивання літаків, балістичних або крилатих ракет. Окрім США, цією системою керують 17 країн, зокрема Румунія та Польща.
Максимальна дальність перехоплення цілі: 80 км (в секторі 90 градусів);Мінімальна дальність перехоплення цілі: 3 км; Максимальна висота перехоплення цілі: 24 км; Мінімальна висота перехоплення цілі: 0,06 км; Кількість одночасно обстрілюваних цілей: 8 (в секторі 90 градусів); Ймовірність ураження цілі: 0,8 (в бойових умовах – 0,4-0,6); Вага ракети: 912 кг; Вага ракети в ТПК: 1696 кг; Швидкість: 3 – 5 м; Управління: за допомогою хрестоподібних стабілізаційних хвостових площин; Система наведення: на середній ділянці – радіокомандна; на кінцевій – радіолокаційна TVM; Час розгортання з маршу: 30 хвилин.
- 70% поляків вважають, що інцидент з падінням ракети у Пшеводові не вплине на польсько-українські відносини.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що слідство у справі вибуху ракети у Пшеводуві має записи з камер SG, але вони не дають стовідсоткової впевненості, звідки була випущена ракета.
- Раніше президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “не можна вважати, що ця ракета буда випущена РФ”. Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.