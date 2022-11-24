Використання ЗРК Patriot за територією альянсу можливе лише після консультацій з НАТО – міністерка ФРН

У Берліні пояснили, що ППО Patriot, які ФРН запропонувала Польщі, призначені для використання на території НАТО, протиставляючи вимогам Варшави відправити цю систему в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт зауважила, що Patriot є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, тобто “вони призначені для розміщення на території НАТО”.

“Будь-яке використання за межами території НАТО вимагатиме попереднього обговорення з НАТО та союзниками”, – додала вона.

Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot, аби допомогти захистити повітряний простір після того, як минулого тижня на територію Польщі впала ракета під час масованого обстрілу росіянами українських міст.

Крістін Ламбрехт запропонувала надати Польщі підтримку, зокрема системами ППО Patriot і винищувачами Eurofighter.

“Ми запропонували Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору – нашими винищувачами Eurofighter і системами ППО Patriot”, – зазначила Ламбрехт.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що попросив Німеччину натомість відправити в Україну вогневі підрозділи Patriot.

“Після подальших ракетних атак Росії я звернувся до Німеччини з проханням передати батареї Patriot, запропоновані Польщі, в Україну та розмістити їх на її західному кордоні”, — написав Блащак у Twitter.

Лідер партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський також зауважив, що пропозиція ФРН цікава. Проте, польський політик вважає, що для безпеки Польщі було б найкраще, якби німці передали це обладнання українцям, навчили українські екіпажі, з умовою, що батареї дислокуватися на заході України.