«Використовує їжу як зброю» – ЄС визнав РФ відповідальною за глобальну продовольчу кризу

Про це йдеться у висновках Європейської ради.
“Росія, яка використовує продовольство як зброю у своїй війні проти України, несе одноосібну відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона спровокувала. Європейська Рада закликає Росію негайно припинити атаки на сільськогосподарські об’єкти та зернові термінали, а також розблокувати Чорне море, зокрема порт Одеси, щоб забезпечити експорт зерна та комерційні перевезення”, – зазначили у висновках.
Водночас європейські лідери заявили, що санкції проти РФ не перешкоджають вільному перевезенню сільськогосподарської та харчової продукції, та доставленню гуманітарної допомоги.
Окрім цього, ЄР підтвердила свою відданість у наданні подальшої військової підтримки, щоб допомогти Україні реалізувати своє невідчужне право на самооборону від російської агресії та захистити свою територіальну цілісність і суверенітет.
Також Європейська Рада зазначила, що незабаром Комісія оприлюднить пропозицію надати Україні нову виняткову макрофінансову допомогу в розмірі до 9 мільярдів євро у 2022 році. Та закликала Комісію швидко надати свої пропозиції щодо підтримки ЄС для відновлення України.
Довідка. До повномасштабної війни постачання пшениці з України та РФ становило майже 30% світової торгівлі. Україна є четвертим у світі експортером кукурудзи та п’ятим за обсягами експортером пшениці, за даними Державного департаменту США.
- Нагадаємо, війна РФ проти України стала причиною глобальної гуманітарної трагедії та спричинила найбільше переміщення людей з часів Другої світової війни. 22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила пакет резолюцій, присвячений способам розв’язання гуманітарних проблем, що виникли через військову агресію РФ.
- Глава Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі закликав президента РФ Володимира Путіна “мати серце” та відкрити порти в Україні, щоб “діти у всьому світі не голодували”.
- Генсек ООН Антоніу Гутерріш глибоко стурбований нестачею продовольчих ресурсів у світі. На його думку, війна в Україні загрожує продовольчій безпеці у різних частинах планети.
- Російське вторгнення в Україну спровокувало зростання цін на сировинні товари. Внаслідок цього відновлення частини Африки було зупинено, а також посилилися проблеми через продовольчу безпеку регіону.