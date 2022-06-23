«Використовує їжу як зброю» – ЄС визнав РФ відповідальною за глобальну продовольчу кризу

23 червня лідери Європейського Союзу погодили, що лише РФ відповідальна за створення глобальної продовольчої кризи.

Про це йдеться у висновках Європейської ради.

“Росія, яка використовує продовольство як зброю у своїй війні проти України, несе одноосібну відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона спровокувала. Європейська Рада закликає Росію негайно припинити атаки на сільськогосподарські об’єкти та зернові термінали, а також розблокувати Чорне море, зокрема порт Одеси, щоб забезпечити експорт зерна та комерційні перевезення”, – зазначили у висновках.

Водночас європейські лідери заявили, що санкції проти РФ не перешкоджають вільному перевезенню сільськогосподарської та харчової продукції, та доставленню гуманітарної допомоги.

Окрім цього, ЄР підтвердила свою відданість у наданні подальшої військової підтримки, щоб допомогти Україні реалізувати своє невідчужне право на самооборону від російської агресії та захистити свою територіальну цілісність і суверенітет.

Також Європейська Рада зазначила, що незабаром Комісія оприлюднить пропозицію надати Україні нову виняткову макрофінансову допомогу в розмірі до 9 мільярдів євро у 2022 році. Та закликала Комісію швидко надати свої пропозиції щодо підтримки ЄС для відновлення України.

Довідка. До повномасштабної війни постачання пшениці з України та РФ становило майже 30% світової торгівлі. Україна є четвертим у світі експортером кукурудзи та п’ятим за обсягами експортером пшениці, за даними Державного департаменту США.