16 серпня 2022 року відбулася найпотужніша від початку повномасштабного вторгнення РФ хакерська атака на офіційний сайт ДП "НАЕК "Енергоатом". Атаку здійснили з території РФ.

Про це повідомили у пресслужбі “Енергоатома”.

Російська група “народная киберармия” здійснила кібератаку, використовуючи 7,25 млн бот-юзерів, які впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки Компанії.

Водночас здійснена атака суттєво не вплинула на роботу сайту ДП “НАЕК “Енергоатом” і залишилася непомітною користувачам.

21 липня хакери атакували українські радіостанції холдингу TAVR Media. В етері запустили повідомлення, що нібито президент Володимир Зеленський перебуває у реанімації, а обов’язки глави держави виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Раніше Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попередила про розповсюдження небезпечних електронних листів із темами “Інформаційний бюлетень” та “Бойове розпорядження”.

У липні попередили про нову кібератаку з використанням шкідливої програми-викрадача, на якій згадується оперативне командування “Південь”.