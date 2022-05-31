Про це повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

Вже понад добу в області відсутній мобільний зв’язок та інтернет. Водночас російські військові продають у Херсоні SIM-карти російських операторів мобільного зв’язку. Проте, щоб їх придбати, необхідно надати свої паспортні дані. Голова ОВА закликав мешканців не робити цього та не надавати ворогові свої персональні дані.

“Розумію переживання людей, які вже майже 24 години не можуть додзвонитися до своїх рідних, аби переконатися, що із ними все добре. Окупанти цинічно намагаються перекласти відповідальність за відсутність зв’язку на українську владу. Наприклад, у Херсоні для цього навіть використовують гучномовці. Нині Україна робить все можливе, аби на Херсонщині знову з’явився мобільний зв’язок та Інтернет”, — наголосив Лагута.

Він також запевнив, що зв’язок українських операторів у Херсонській області обов’язково відновлять.