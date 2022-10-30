Про це повідомляє The Guardian.
У Росії заявили про припинення участі в “зерновій угоді”, звинувативши Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту вимагати від РФ повернутися до своїх зобов’язань у “зерновій угоді”. Голова МЗС зауважив, що Україна попереджала про плани Росії зірвати Чорноморську зернову ініціативу.
Президент США Джо Байден назвав призупинення Росією зернової угоди “чисто обурливим”, а держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Москва “використовує їжу як зброю”.
Блінкен заявив у Вашингтоні, що призупинення викликало жаль, і закликав “усі сторони підтримувати цю важливу, життєво важливу ініціативу”.
Він сказав, що будь-які дії Росії, спрямовані на переривання цього критично важливого експорту зерна, є, по суті, заявою про те, що люди та сім’ї в усьому світі повинні платити більше за їжу або голодувати.
“Призупинивши цю домовленість, Росія знову використовує продовольство як зброю у розпочатій нею війні, безпосередньо впливаючи на країни з низьким і середнім рівнем доходу та світові ціни на продовольство, а також посилюючи і без того жахливу гуманітарну кризу та відсутність продовольчої безпеки”, – заявив держсекретар США.
ДОВІДКА. “Зернову угоду” підписали 21 липня у Стамбулі. Вона дозволила відновити експорт агропродукції з українських морських портів, котрі РФ заблокувала з початку повномасштабного вторгнення, чим створила загрозу масштабної нестачі продовольства у світі. Дія угоди завершується 19 листопада.
- В ООН заявили, що підтримують зв’язок з Росією щодо виходу зі “зернової угоди”: “Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу”, — сказав заступник речника Генсека ООН Фархан Хак у коментарі “Суспільному”.
- На тлі світової продовольчої кризи США виділять Всесвітній продовольчій програмі $68 млн на закупівлю української пшениці.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що уряди та приватний сектор повинні співпрацювати, щоб постачати російські харчові продукти та добрива, а також українське зерно на світові ринки згідно з угодою, погодженою у липні.
- Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що неможливо передбачити, чи продовжать “зернову угоду” за посередництва ООН та Туреччини, термін дії якої завершується у листопаді.