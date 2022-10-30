Сполучені Штати звинуватили Росію у використанні "продовольчої зброї" після того, як Москва оголосила, що негайно призупиняє виконання укладеної за посередництва ООН "зернової угоди".

Про це повідомляє The Guardian.

У Росії заявили про припинення участі в “зерновій угоді”, звинувативши Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту вимагати від РФ повернутися до своїх зобов’язань у “зерновій угоді”. Голова МЗС зауважив, що Україна попереджала про плани Росії зірвати Чорноморську зернову ініціативу.

Президент США Джо Байден назвав призупинення Росією зернової угоди “чисто обурливим”, а держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Москва “використовує їжу як зброю”.

Блінкен заявив у Вашингтоні, що призупинення викликало жаль, і закликав “усі сторони підтримувати цю важливу, життєво важливу ініціативу”.

Він сказав, що будь-які дії Росії, спрямовані на переривання цього критично важливого експорту зерна, є, по суті, заявою про те, що люди та сім’ї в усьому світі повинні платити більше за їжу або голодувати.

“Призупинивши цю домовленість, Росія знову використовує продовольство як зброю у розпочатій нею війні, безпосередньо впливаючи на країни з низьким і середнім рівнем доходу та світові ціни на продовольство, а також посилюючи і без того жахливу гуманітарну кризу та відсутність продовольчої безпеки”, – заявив держсекретар США.

ДОВІДКА. “Зернову угоду” підписали 21 липня у Стамбулі. Вона дозволила відновити експорт агропродукції з українських морських портів, котрі РФ заблокувала з початку повномасштабного вторгнення, чим створила загрозу масштабної нестачі продовольства у світі. Дія угоди завершується 19 листопада.