За даними українських розвідників, викрадене росіянами на тимчасово окупованих територіях України зерно перебуває на суховантажних суднах під прапором РФ в акваторії Середземного моря. Ймовірно, воно буде перенаправлено до Сирії.

Про це йдеться у повідомленні Генерального управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначили розвідники, є вірогідність, що у Сирії українське зерно контрабандою будуть постачати в інші країни Близького Сходу.

Також у ГУР МОУ повідомили, що у Пологах (Запорізька область), зерно та соняшникове насіння, які знаходяться у сховищах, окупанти готуються перевезти до Росії.

Зазначається, що з Енергодару у напрямку Кам’янки Дніпровської, під охороною військових виїхала завантажна зерном колона російських КАМАЗів та DAF. Це зерно вивозять до окупованого Криму.

Окупанти вивозять зерно до Росії також з ангарів села Волохів ЯР (Харківська область).

Окрім цього, 1500 тонн зерна росіяни вивезли з Малої Лепетихи (Херсонська область) до окупованого Криму.

Також є інформація, що окрім зерна російські загарбники активно вивозять до Криму великі об’єми вкрадених овочів, серед яких буряк, картопля, капуста.