Про це йдеться у повідомленні Генерального управління розвідки Міністерства оборони України.
Як зазначили розвідники, є вірогідність, що у Сирії українське зерно контрабандою будуть постачати в інші країни Близького Сходу.
Також у ГУР МОУ повідомили, що у Пологах (Запорізька область), зерно та соняшникове насіння, які знаходяться у сховищах, окупанти готуються перевезти до Росії.
Зазначається, що з Енергодару у напрямку Кам’янки Дніпровської, під охороною військових виїхала завантажна зерном колона російських КАМАЗів та DAF. Це зерно вивозять до окупованого Криму.
Окупанти вивозять зерно до Росії також з ангарів села Волохів ЯР (Харківська область).
Окрім цього, 1500 тонн зерна росіяни вивезли з Малої Лепетихи (Херсонська область) до окупованого Криму.
Також є інформація, що окрім зерна російські загарбники активно вивозять до Криму великі об’єми вкрадених овочів, серед яких буряк, картопля, капуста.
- Нагадаємо, військові РФ крадуть олію з заводу в Запорізькій області. Окупанти вивозять з регіону продукт, який Україна планувала експортувати до іноземних партнерів.
- Також з Луганської області загарбники вивезли або знищили понад 100 тисяч тонн зерна. У регіоні не можуть провести посівну через інтенсивні бойові дії.
- Раніше повідомлялось, що літаки російських окупантів розбомбили елеватор у Рубіжному. В елеваторі знаходилось 30 тисяч тонн зерна.
- Окрім цього, росіяни вивозять зерно з тимчасово окупованих територій в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Для проведення посівних робіт та внутрішнього споживання тут було зосереджено приблизно півтора мільйона тонн зернових.