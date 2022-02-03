Національному університету "Києво-Могилянська академія" призначили нові вибори президента після того, як група осіб зірвала попередні. 27 січня на територію вишу увірвалися невідомі люди, які з дільниці викрали скриньку для голосування. Після цього оголосили переможцем колишнього очільника вишу Сергія Квіта, але результати офіційно не визнало Міністерство науки та освіти України (МОН).

Про це повідомляє МОН.

Як зірвали голосування

За посаду президента академії змагалися Сергій Квіт, який очолював виш з 2007 по 2014 роки, та в.о. президента Олександра Гуменна. Невідомі в масках забрали скриньку для голосування. У зв’язку із цим до Могилянки викликали правоохоронців, які швидко знайшли зниклий предмет. Його виявили на вулиці під парканом, другий із них облили зеленкою, але не винесли з приміщення.

Під час інциденту ніхто не постраждав. Утім на місці голосування зав’язалася бійка й вибили двері. На викраденій скриньці виявили сліди спроб злому, але саму пломбу не зірвали. Другу скриньку, хоча залили зеленкою, проте неушкодили. Тим самим вибори були зірвані. Це була вже п’ята спроба обрати очільника вишу.

Кількість виданих бюлетенів зійшлося з тією, що була в скриньках, тому виборча комісія підсумувала результати. Згідно із ними колишній міністр освіти та науки України Сергій Квіт набрав 52,8% (235 голосів) і його опонент Олександра Гуменна 42,9% (191 голос).

Правовий висновок експертів Група експертів зазначила , що до вишу увірвалися близько десяти осіб “спортивної статури”. Прибулі правоохоронці склали протокол через інцидент. Згідно з правовим висновком, цей інцидент не вплинув на реальний результат виборів. Загалом подія трапилася о 13:30, а вже о 14:10 знайшли другу скриньку. Для голосування застосували третю скриньку, яка була належно опечатана й зберігалася в приміщенні, де проходило голосування.

“Правовий аналіз рішень та дій Виборчої комісії з урахуванням обставин, що склалися, дозволяє дійти висновку, що всі зазначені рішення та дії є законними та відповідають вимогам Закону України “Про вищу освіту” та іншим нормативним актам, що регулюють вибори керівника вищого навчального закладу”, — наголосили експерти.

Невизнання рішення МОН і страйк Могилянки

Перевірку результатів МОН мало здійснити протягом місяця, проте станом на 2 лютого їх не визнали через порушення. Зокрема голова МОН Сергій Шкарлет припустив, що її могли підмінити й скринька була відсутня майже годину. Вибори в Могилянці призначили на 27 квітня 2022 року, зазначено у наказі Міністерство науки та освіти. Охочі можуть подати документи до відомства для участі в конкурсі протягом двох місяців. Викладач академії Сергій Петухов заявив, що через рішення Студентська колегія університету оголосила “безстроковий страйк НаУКМА проти свавілля МОН”.

Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував інцидент в Національному університеті “Києво-Могилянська академія”. За його словами, право університетської спільноти обирати очільника є “священним”. У межах парламентського контролю він надіслав звернення до очільника МОНу Сергія Шкарлета з вимогою обґрунтувати рішення. Стефанчук заявив, що відомство має аргументувати рішення щодо призначення повторних виборів.

Також голова Верховної Ради додав, що звернувся до міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.