Про це повідомляє британське видання Insider.
16-річну дівчину знайшли в Кентуккі після того, як невідомий зателефонував у службу 911. Чоловік, що телефонував, повідомив, що жінка-пасажирка, яка їхала в автомобілі попереду, використовувала сигнали з проханням про допомогу. Коли поліціянти зупинили авто, вони, окрім полонянки, виявили у 61-річного водія фотографії із зображеннями сексуального акту з неповнолітніми.
За кілька днів до цього батьки дівчини (ім’я якої не розголошується) заявили, що їх дочка зникла безвісти.
Зараз затриманий перебуває у виправному центрі округу Лорел, де його заарештували за незаконне ув’язнення та зберігання контенту, що демонструє сексуальний акт за участі неповнолітньої дитини.
Сигнали, які надавала дівчина — суміш із жестів руками, які передають інформацію “насильство вдома” та “мені потрібна допомога”. Послідовність така: спершу потрібно показати розкриту долоню, потім – загнути великий палець всередину, опісля – стиснути руку в кулак.
Цей сигнал став популярним у TikTok як засіб розпізнання та допомоги жертвам насильства. В одному популярному відео, яке має понад 3,5 мільйона переглядів і 130 000 поширень, жінка демонструє, як тонко використовувати сигнали під час відеодзвінка з другом.
За задумом, такий жест можна показати начебто випадково, щоб його не помітили кривдники.
Такі дописи вперше почали з’являтися в червні 2020 року разом із повідомленнями про зростання рівня домашнього насильства в усьому світі у зв’язку із введенням карантинів. Через цю обставину багато жертв залишилися у пастці всередині зі своїми кривдниками. За даними Організації Об’єднаних Націй, кількість випадків домашнього насильства під час карантину зросла більш ніж на 20%, що є частиною тривожної тенденції, яку організація назвала “тіньовою пандемією”.
Минулого року користувачі в TikTok продовжували ділитися публікаціями державних служб, де показано, як використовувати сигнали, підвищуючи обізнаність, яка є життєво важливою для допомоги жертвам, як-от дівчина-підліток з Північної Кароліни.
- Нагадаємо, Православна церква України відкрила у Київській області свій перший притулок для жертв домашнього насильства.
- Насильство щодо жінок залишається надзвичайно поширеним у світі. За даними ВООЗ, впродовж свого життя кожна третя жінка, а це близько 736 млн, піддається фізичному або сексуальному насильству з боку партнера або сексуальному насильству з боку не партнера. Ця цифра практично не змінилася за останнє десятиліття.
- До Міжнародного для жінок в Києві щороку проходить “Марш жінок”. Учасники й учасниці вимагають, зокрема, ратифікації Стамбульської конвенції — угоди Ради Європи проти домашнього насильства. В Україні Стамбульська конвенція прийнята, але досі не ратифікована.
- Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій закликає замість ратифікації Стамбульської конвенції, яка, на їхню думку, ангажована гендерною ідеологією, розвивати національне законодавство України щодо протидії домашньому насильству та насильству проти жінок.