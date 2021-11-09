Дівчину-підлітка в Кентуккі (США) врятували від викрадача після того, як вона показала вірусні жести з TikTok. Ці жести означають, що людина в небезпеці та потребує допомоги.

Про це повідомляє британське видання Insider.

16-річну дівчину знайшли в Кентуккі після того, як невідомий зателефонував у службу 911. Чоловік, що телефонував, повідомив, що жінка-пасажирка, яка їхала в автомобілі попереду, використовувала сигнали з проханням про допомогу. Коли поліціянти зупинили авто, вони, окрім полонянки, виявили у 61-річного водія фотографії із зображеннями сексуального акту з неповнолітніми.

За кілька днів до цього батьки дівчини (ім’я якої не розголошується) заявили, що їх дочка зникла безвісти.

Зараз затриманий перебуває у виправному центрі округу Лорел, де його заарештували за незаконне ув’язнення та зберігання контенту, що демонструє сексуальний акт за участі неповнолітньої дитини.

Сигнали, які надавала дівчина — суміш із жестів руками, які передають інформацію “насильство вдома” та “мені потрібна допомога”. Послідовність така: спершу потрібно показати розкриту долоню, потім – загнути великий палець всередину, опісля – стиснути руку в кулак.

Цей сигнал став популярним у TikTok як засіб розпізнання та допомоги жертвам насильства. В одному популярному відео, яке має понад 3,5 мільйона переглядів і 130 000 поширень, жінка демонструє, як тонко використовувати сигнали під час відеодзвінка з другом.

За задумом, такий жест можна показати начебто випадково, щоб його не помітили кривдники.

Такі дописи вперше почали з’являтися в червні 2020 року разом із повідомленнями про зростання рівня домашнього насильства в усьому світі у зв’язку із введенням карантинів. Через цю обставину багато жертв залишилися у пастці всередині зі своїми кривдниками. За даними Організації Об’єднаних Націй, кількість випадків домашнього насильства під час карантину зросла більш ніж на 20%, що є частиною тривожної тенденції, яку організація назвала “тіньовою пандемією”.

Минулого року користувачі в TikTok продовжували ділитися публікаціями державних служб, де показано, як використовувати сигнали, підвищуючи обізнаність, яка є життєво важливою для допомоги жертвам, як-от дівчина-підліток з Північної Кароліни.