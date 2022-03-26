Міський голова та представник політичної партії "Слуги Народу" Юрій Фомічов, якого сьогодні викрали російські військові, вже на свободі. Водночас міська рада продовжує свою роботу.

Про це повідомила пресслужба партії “Слуга народу”.

Сьогодні російські війська увійшли до міста, що викликало протести з боку жителів.

Також міський голова Юрій Фомічов звернувся до мешканців і сказав їм, що після входу російських військ до міста доведеться “спілкуватися з окупантами”. За його словами, росіяни будуть шукати зброю, але покинуть центр міста.

“Вони перевірять, чи є зброя, чи хтось із нею ховається. Підуть у міліцію, підуть до військкомату. Це зрозуміло. Тут до обіду будуть крутитися. обід, вони мають виїхати з міста. Буде один блокпост, і їх у місті не буде. Ми самі керуємо містом”, — зазначив Фомічов.

Він також додав, що якщо комусь потрібно буде виїхати з міста, міська влада домовиться про це з російськими військами.

“Ми розуміємо, що зараз маємо спілкуватися з окупантами. Іншого варіанту немає. У нас немає кулеметів, гранатометів, ракет, танків. У нас є руки, мізки й серця. Це головне, що у нас є. І любов до України, до Славутича!”, — резюмував Фомічов.