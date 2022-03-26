Про це повідомила пресслужба партії “Слуга народу”.
Сьогодні російські війська увійшли до міста, що викликало протести з боку жителів.
Також міський голова Юрій Фомічов звернувся до мешканців і сказав їм, що після входу російських військ до міста доведеться “спілкуватися з окупантами”. За його словами, росіяни будуть шукати зброю, але покинуть центр міста.
“Вони перевірять, чи є зброя, чи хтось із нею ховається. Підуть у міліцію, підуть до військкомату. Це зрозуміло. Тут до обіду будуть крутитися. обід, вони мають виїхати з міста. Буде один блокпост, і їх у місті не буде. Ми самі керуємо містом”, — зазначив Фомічов.
Він також додав, що якщо комусь потрібно буде виїхати з міста, міська влада домовиться про це з російськими військами.
“Ми розуміємо, що зараз маємо спілкуватися з окупантами. Іншого варіанту немає. У нас немає кулеметів, гранатометів, ракет, танків. У нас є руки, мізки й серця. Це головне, що у нас є. І любов до України, до Славутича!”, — резюмував Фомічов.
- Нагадаємо, що російські окупаційні військові, які вдерлися на територію Славутича, почали зривати мирний проукраїнський мітинг, залякувати громадян та висувати свої вимоги. Українці продовжують спротив та женуть росіян “додому”.