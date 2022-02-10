У Києві затримали заступника начальника слідчого відділу та двох оперуповноважених одного з управлінь поліції Дніпропетровської області за викрадення чоловіка та вимагання $12 тисяч відкупу.







Викрали чоловіка та вимагали $12 тисяч: у Києві затримано поліціянтів з Дніпра // 4 фото

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

9 лютого правоохоронці прибули до столиці з метою проведення обшуку житла громадянина у межах кримінального провадження щодо можливого шахрайства. Згодом, без складання жодних процесуальних документів, затримали власника житла – 29-річного киянина.

Поліціянти висунули вимогу сплатити їм $12 тисяч. У разі відмови погрожували повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вони дозволили чоловікові зателефонувати знайомим, аби зібрати необхідні кошти.

Того ж дня трьох працівників поліції затримали під час отримання ними неправомірної вигоди.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення та фіксування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення. Також вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.