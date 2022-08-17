На тимчасово окупованих територіях росіяни викрадають активістів, журналістів та відомих осіб у соціальних мережах для того, аби викоритати їх профілі у своїй локальній пропаганді, змусивши місцевих вважати, що нібито "Україна їх кинула".

Про це повідомляє CNN.

Перед початком повномасштабної війни 55-річний Ігор Кураян з південноукраїнського портового міста Херсон часто ділився новинами про садівництво в соціальних мережах. Його дописи були повні пальм, гранатових дерев, чорнобривців, бамбука та авокадо, вирощених у його будинку та малому бізнесі біля Чорного моря. Він назвав його своїм “казковим садом”.

25 лютого, через день після вторгнення Росії в Україну, Кураян опублікував в Instagram селфі з гвинтівкою, повідомивши, що пішов добровольцем воювати в ТрО ЗСУ. Незабаром після цього Херсон пав у руки російських військ, а на початку квітня, після кількох тижнів життя та протесту проти їхньої окупації, Кураяна було викрадено. Він поливав рослини у своєму взуттєвому магазині, коли, за його словами, російські солдати витягли його на вулицю та кинули у фургон.

Невдовзі після викрадення Кураяна його сторінки у Facebook та Instagram, а також новий обліковий запис у TikTok, зареєстрований на його ім’я, почали публікувати повідомлення, абсолютно не характерні для чоловіка, відомого родині та друзям як гордого українця, пристрасного активіста та завзятого садівника.

Спочатку викрадачі Кураяна малювали його як патріота, публікуючи старі фотографії з того часу, як він постачав українським солдатам на передовій на Донбасі, де підтримувані Росією бойовики воюють з Україною з 2014 року.

Потім почали з’являтися дивні відео. На одному Кураян сказав, що Херсон окупований і мітинги безглузді, додавши, що територіальна оборона розформована. В іншому він засудив уряд президента України Володимира Зеленського та закликав своїх земляків здатися.

“Я вважаю, що подальший опір марний”, — сказав Кураян у ролику, який поширили його акаунти в соціальних мережах і показали на російському державному телебаченні. Стоячи перед схроном зі зброєю зі зв’язаними руками, він сказав, що брав участь у змові з нападом на російських солдатів, але потім відмовився, додавши: “Я пропоную всім бійцям територіальної оборони здати зброю”.

“Вони почали використовувати соцмережі мого батька. Вони побачили, що він активний у Facebook…Вони зареєстрували його в TikTok — мій тато навіть не знає, що таке TikTok”, — сказала донька Кураяна Карина, 23-річна журналістка.

Кураян, якого було звільнено в результаті обміну полоненими наприкінці квітня після майже місяця ув’язнення, є одним із кількох українців, викрадених з окупованих районів південного сходу країни в останні місяці, а потім втягнутих у пропагандистську машину Кремля. Деякі з їхніх сторінок у соціальних мережах використовувалися для просування прокремлівських тез, а інші з’являлися в інсценованих телеінтерв’ю на підтримку війни.

У розмові з CNN під час зашифрованого відеодзвінка Кураян сказав, що російські солдати по черзі катували його за інформацію — викручували йому пальці плоскогубцями та до крові били його кийком — і використовували його телефон для доступу до його облікових записів у соціальних мережах, обмінюючись зображеннями, на яких він був зображений як герой, який став зрадником: “Вони почали використовувати ці фотографії, щоб грати у свою гру», — сказав Кураян, додавши, що викрадачі показали йому, як вони використовують його акаунти, знущаючись з нього.

“Росіяни пропонували мені зрадити Україну, співпрацювати з ними. Вони спочатку хотіли показати, що “ось патріот, а потім він зрадив свою країну”, — додав Кураян, описуючи, як його викрадачі сформулювали дугу своєї стратегії. “Вони сказали: “Ви дуже відома людина в Херсоні… ми хочемо вас поставити мером”.

CNN звернувся до TikTok, щоб отримати коментар щодо облікового запису, створеного з використанням його імені, який досі активний.

Москва переводить свою стратегію з національного рівня на локальний, намагаючись залучити на бік Росії українців, які проживають на окупованих територіях.

“Спочатку, у фазі бліцкригу, російська пропагандистська машина працювала на національному рівні — зараз ці зусилля локалізовані, вони намагаються переконати місцеве населення, зокрема на окупованих територіях, що Україна вас покинула”, — заявив Микола Балабан, заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Тим часом Кремль неодноразово звинувачував Захід у поширенні неправди. У травні російський посол в ООН Василь Небензя заявив, що країни, які називають себе “спільнотою демократій”, будують “кібертоталітаризм” і разом із технологічними гігантами, такими як Meta, відзначають будь-яку альтернативну точку зору як “пропаганду”.

Україна більше, ніж будь-яка інша країна, взяла на себе тягар так званої “гібридної війни” Росії — підступної суміші кампаній з дезінформації, кібератак і наземних боїв. З часів революції Євромайдану 2014 року, яка змінила політичний ландшафт і суспільство України, започаткувавши тісніші зв’язки із Заходом, вона була головною мішенню Москви.

Агентство інтернет-досліджень (IRA), сумнозвісна пов’язана з Кремлем фабрика тролів, яка розпалила розбрат під час президентських виборів у США 2016 року, роками використовувала Україну як випробувальний полігон для своєї тактики. Але після викриття російського втручання у вибори такі технологічні гіганти, як Facebook і Twitter, активізували зусилля, щоб придушити скоординовану діяльність.

У результаті Росія стала все більше покладатися на те, що експерти називають “відмиванням інформації”, легітимізуючи неправдиві або двозначні наративи через мережу прокремлівських акторів, журналістів, активістів та інших довірених осіб — практика, відома українською як “джинса”.

З моменту вторгнення Росії хакери зламали облікові записи соціальних мереж і телекомунікаційні мережі довірених джерел в Україні — урядовців, ЗМІ, українських військових і цивільних — щоб поширювати неправдиві повідомлення про те, що українські війська здаються, і, ширше, сіяти плутанину.

На цьому тлі Росії доводиться шукати нові стратегії. Тепер їхні сили шукають справжніх людей для просування своїх наративів — бажають вони чи ні.

Центр стратегічних комунікацій тісно співпрацює з перевірками фактів і групами громадянського суспільства, щоб відстежувати акаунти українців, яким загрожує викрадення, операції впливу та хакерство. У межах цієї роботи центр також керує базою даних українських офіційних джерел, якою він регулярно ділиться з Meta та іншими соціальними мережами з метою моніторингу.

CNN ідентифікував щонайменше п’ятьох викрадених українців, чиї облікові записи у Facebook використовувалися для поширення повідомлень на підтримку війни з Росією або з’являлися в пропагандистських відео, які поширювалися в соціальних мережах. Усі були громадськими діячами — відомими місцевими активістами, чиновниками та ветеранами. Усі, крім Кураяна, вважаються зниклими безвісти, за словами їхніх друзів та родин.

Після того, як Кураяна перевели з підвалу в Херсоні в казарму в Севастополі, він знявся в репортажі про українських військовополонених. У ньому він на мить з’являється, сидячи серед інших затриманих, які зібралися разом у кімнаті, щоб дивитися російське державне телебачення

Відео показали кілька російських каналів, у тому числі державне НТВ, де описувалися “хороші умови” в бараках і стверджувалося, що в’язні “хочуть, щоб війна закінчилася, щоб вони жили в мирі”. Деякі з родичів Кураяна в Придністров’ї, впізнали його на кадрах, зробили знімок з екрана і надіслали його дочці Карині.

“Ми побачили там тата, і зрозуміли, де саме він. Тоді я зібрала всі матеріали, скриншот (з соцмереж), все, що в мене було, всю інформацію і передала на гарячу лінію”, — зазначила Карина.

Перед початком війни уряд Сполучених Штатів попередив у листі до ООН, що він має “правдиву інформацію” про те, що російські війська склали список громадян України, включаючи активістів і журналістів, які будуть викрадені та піддані тортурам або вбиті.

З цієї причини багато людей, які живуть на окупованих територіях, не виходять з дому з особистими телефонами.

Коли Кураян відновив собі облікові записи в соціальних мережах і почав переглядати пости, було незручно читати те, що написали його викрадачі, видаючи себе за нього. Проте, за його словами, коли він переглядав коментарі, стало зрозуміло, наскільки неефективною була їхня стратегія: “Я читав, як мої друзі відреагували на ці відео. І вони відразу їх прокоментували, знаючи, що це росіяни”, — сказав він, сміючись: “Вони зрозуміли, що це не я”.