Під час тимчасової окупації села Ягідне (Чернігівська область), росіяни вчинили чимало воєнних злочинів. Один з них - викрадення пораненого підлітка, якого незаконно вивезли на територію Білорусі.

Про це повідомляє Медійна ініціатива за права людини.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіянам на деякий час вдалось окупувати окремі населені Української держави. Під окупацією опинилось і село Ягідне, де росіяни вчиняли різноманітні злочини проти мирних мешканців.

Один із таких злочинів – викрадення підлітка. Йдеться про 14-річного Сергія. Сестра хлопця, Аліна, розповіла, що вдень 13 березня перебувала з братом на вулиці, коли раптом вони почули свист, а згодом пролунав вибух за школою.

Через вибухову хвилю Сергій упав, тоді Аліна підхопила його та завела у підвал. На лопатці її брата була велика рана.

Всю ніч поранений хлопець пробув у підвалі, а наступного дня приїхали російські військові, які сказали. що відвезуть Сергія до Вишневого (Рипкінський район Чернігівської області).

Після цього Аліна втратила зв’язок з братом. Відновити його вдалось лише у квітні. Тоді вона дізналась, що Сергія вивезли у Білорусь. Хлопець перебував у лікарні Гомеля, де йому зробили дві операції.

Повідомлення про те, що хлопчик шукає рідних в інтернеті розповсюдила білоруська медсестра, адже влада РБ погрожувала віддати Сергія у притулок, якщо його рідні не знайдуться.

Однак мама Сергія не могла забрати його з Білорусі, тому що дуже хворіла. Батько хлопця також не міг перетнути кордон, оскільки є військовозобов’язаним. Забрати хлопця могла лише сестра.

“Складність полягала ще й у тому, що офіційна білоруська медицина не погоджувалася віддати хлопчика сестрі — тільки батькам. Між тим, мати хворіє і не здатна покинути домівку бодай на день, а батько не має права перетинати кордон. Зрештою, проблему вдалося подолати, й Аліна вирушила за братом — через Польщу до Мінська, а далі у Гомель”, — повідомили в Національній поліції.

Аліні та Сергію вдалось повернутися додому, однак підліток перебуває у стані шоку. Також зазначається, що батьки Аліни та Сергія втратили дім під час російської окупації і зараз займаються його відбудовою.