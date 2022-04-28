Особи десятьох військових 64-ї окремої мотострілецької бригади сухопутних військ ЗС РФ було встановлено. Вони причетні до катувань та вбивств мирних мешканців у Бучі Київської області.

Про це повідомила Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Бригаду, причетну до вбивств мирних громадян, нагородили почесним званням “гвардійської”. Їм подякував президент країни-агресора Володимир Путін за “масовий героїзм”, але як зазначила Ірина Венедіктова, “мовою цивілізованого світу — за воєнні злочини”.

“Це доказ того, що звірства у Бучі були завданням згори, з яким вони впоралися. А головне за спільної відповідальності головнокомандувача за дії солдатів”, – додала генпрокурорка.

Викрито перелік осіб:

молодший сержант В’ячеслав Лаврентьєв;

рядовий Григорій Наришкін;

рядовий Василь Князєв;

єфрейтор Семен Мальцев;

рядовий Сергій Пєскарьов;

рядовий Альберт Раднаєв;

єфрейтор Михайло Кашин;

єфрейтор Андрію Бізяєв;

єфрейтор Дмитро Сергієнко;

сержант Нікіта Акімов.

Ці особи захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою. Мирних жителів змушували стояти на колінах зі зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима. З цивільних знущалися і били: як кулаками, так і прикладами від зброї.

Окупанти насильно вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, проте деяких людей катували без причини. Потерпілим погрожували фізичною розправою та імітували страту, коли стріляли у напрямку полонених. Крім того, загарбники масово вдавалися до мародерства, називаючи пограбування мирних людей здобуттям “військових трофеїв”.

“Роль і участь кожного з них в цих злочинах встановлена слідчим шляхом завдяки злагодженій і оперативній роботі прокурорів та поліціянтів, а їхні особисті дані допомогли зібрати також журналісти “Слідство Інфо”. Наразі ми перевіряємо цю десятку на причетність і до вбивств у Бучі”, – резюмує вона.