Про це повідомила Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.
Бригаду, причетну до вбивств мирних громадян, нагородили почесним званням “гвардійської”. Їм подякував президент країни-агресора Володимир Путін за “масовий героїзм”, але як зазначила Ірина Венедіктова, “мовою цивілізованого світу — за воєнні злочини”.
“Це доказ того, що звірства у Бучі були завданням згори, з яким вони впоралися. А головне за спільної відповідальності головнокомандувача за дії солдатів”, – додала генпрокурорка.
Викрито перелік осіб:
- молодший сержант В’ячеслав Лаврентьєв;
- рядовий Григорій Наришкін;
- рядовий Василь Князєв;
- єфрейтор Семен Мальцев;
- рядовий Сергій Пєскарьов;
- рядовий Альберт Раднаєв;
- єфрейтор Михайло Кашин;
- єфрейтор Андрію Бізяєв;
- єфрейтор Дмитро Сергієнко;
- сержант Нікіта Акімов.
Ці особи захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою. Мирних жителів змушували стояти на колінах зі зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима. З цивільних знущалися і били: як кулаками, так і прикладами від зброї.
Окупанти насильно вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, проте деяких людей катували без причини. Потерпілим погрожували фізичною розправою та імітували страту, коли стріляли у напрямку полонених. Крім того, загарбники масово вдавалися до мародерства, називаючи пограбування мирних людей здобуттям “військових трофеїв”.
“Роль і участь кожного з них в цих злочинах встановлена слідчим шляхом завдяки злагодженій і оперативній роботі прокурорів та поліціянтів, а їхні особисті дані допомогли зібрати також журналісти “Слідство Інфо”. Наразі ми перевіряємо цю десятку на причетність і до вбивств у Бучі”, – резюмує вона.
- Нагадаємо, звірства росіян у Бучі були цілеспрямованими. Солдати РФ перед убивствами цивільного населення складали поіменні списки тих, хто “підлягає ліквідації”.
- За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, бригада, яка знущалася з мирних українців у Бучі на Київщині, наразі перебуває поблизу міста Ізюм (Харківська область).
- Від 3-го до 31-го березня окуповане російськими військами місто Буча жило в умовах страшного терору. Мер Анатолій Федорук поділився власними спогадами про пережите під час окупації росіянами.
- Раніше мер нещодавно звільненої Бучі Анатолій Федорук повідомив, що 90% людей, яких російські окупанти вбили під час окупації міста, загинули унаслідок розстрілів.
- Федеральна розвідувальна служба Німеччини перехопила розмови російських військових радіозв’язком, де солдати обговорюють вбивства мирних українців у Бучі. Ці записи свідчать, що ці воєнні злочини є цілеспрямованими.