На Заході України викрито схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Вони представлялися нібито водіями-дальнобійниками.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Схему документували близько 4-х місяців. Правоохоронці встановили, що налагодили канал незаконного переправлення чоловіків мешканці Рівненської та Волинської областей.

Організатори схеми вносили дані про своїх псевдоводіїв, які здійснюють міжнародні перевезення, до автоматичної системи видачі дозволів “Шлях”. Вони отримували за це від 1 500 до 5 тисяч доларів США.

Всього вони внесли дані щодо 450 чоловіків, з них понад 170 не повернулися. Сума незаконного заробітку може становити до 1 мільйона доларів США.

Днями у на Волині та Рівненщині правоохоронці провели обшуки у 10 фігурантів кримінального провадження за дванадцятьма адресами. Слідчі перевірили 6 транспортних засобів, два з яких поміщено на штраф-майданчик.

Правоохоронці вилучили телефони, оргтехніку, флеш-носії, печатки і документацію юридичних осіб, закордонні паспорти, банківські карти, чорнові записи та майже 1 мільйон гривень у різній валюті.

Двом фігурантам оголошено підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. 10 квітня суд обрав підозрюваному виконавцеві запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Ще одного співучасника суддя відправив під варту з можливістю внесення застави у розмірі 671 000 гривень.

Триває досудове розслідування.