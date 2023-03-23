Служба безпеки викрила керівництво українського підприємства з Одеси на співпраці з країною-агресором. Компанія продавала ворогу інертний газ високої очистки та обладнання для його обробки, які використовуються у військово-промисловому комплексі РФ.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Як повідомляється, ці гази потрібні у процесі виготовлення лазерних прицілів для ворожих танків та високоточних видів озброєння. Українське підприємство – унікальне за своїми спроможностями, оскільки може доводити очистку інертних газів до понад 90%. Для прикладу, на території РФ місцеві заводи дають лише 60% очистки.

Зазначається, що саме тому ворог намагався зберегти контроль за українською компанією. Для цього у 2022 році фактичні власники установи, які є громадянами Росії, формально перепродали її активи кіпрській фірмі та найняли для управління український менеджмент.

Крім того, додається, що для безперешкодного вивезення сировини замовникам до РФ у березні минулого року російські бенефіціари зареєстрували афілійовану комерційну структуру на Близькому Сході. Саме ця фірма у подальшому закуповувала товар у представників одеського підприємства та переправляла його до Росії.

Наголошено, що під час обшуків на виробництві, в офісних приміщеннях та у помешканнях фігурантів виявлено документи із доказами протиправної діяльності. Нині керівнику українського підприємства повідомлено про підозру за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.