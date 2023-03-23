Про це інформує пресслужба СБУ.
Як повідомляється, ці гази потрібні у процесі виготовлення лазерних прицілів для ворожих танків та високоточних видів озброєння. Українське підприємство – унікальне за своїми спроможностями, оскільки може доводити очистку інертних газів до понад 90%. Для прикладу, на території РФ місцеві заводи дають лише 60% очистки.
Зазначається, що саме тому ворог намагався зберегти контроль за українською компанією. Для цього у 2022 році фактичні власники установи, які є громадянами Росії, формально перепродали її активи кіпрській фірмі та найняли для управління український менеджмент.
Крім того, додається, що для безперешкодного вивезення сировини замовникам до РФ у березні минулого року російські бенефіціари зареєстрували афілійовану комерційну структуру на Близькому Сході. Саме ця фірма у подальшому закуповувала товар у представників одеського підприємства та переправляла його до Росії.
Наголошено, що під час обшуків на виробництві, в офісних приміщеннях та у помешканнях фігурантів виявлено документи із доказами протиправної діяльності. Нині керівнику українського підприємства повідомлено про підозру за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.
- У Житомирі затримали російського агента, який зливав розвіддані про систему міського відеоспостереження. Інформацію він передавав до ПВК “Вагнера”.
- У Хмельницькій області виявили ботоферму, яка “розганяла” фейки про ситуацію на фронті і закликала українців ухилятися від мобілізації. “Замовниками послуг” були представники російських спецслужб.
- У Краматорську затримано чоловіка, який 5 березня навів російський ракетний удар по місцевій школі. Агент розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області.