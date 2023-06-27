Повідомляє Офіс Генерального прокурора

За даними слідства, підозрювані організували незаконне масове виробництво парфумерної продукції відомих світових брендів та відповідної поліграфічної пакувальної продукції.

Організатор орендував та обладнав кілька приміщень в Одесі для підпільного виробництва.

Продукція реалізовувалась на території України та в інших регіонах через створений Телеграм-канал та одну з кур’єрських служб доставки. 

Під час обшуків вилучено понад 50 тисяч флаконів загальним об’ємом 2 тисячі літрів, а також ящики готової парфумерії, обладнання для її виготовлення, пакувальні матеріали, марковані логотипами світових брендів, загальною вартістю на понад 69 мільйонів гривень.

Наразі розглядається питання про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваних.

  • Викрито підпільне виробництво «брендових» парфумів на Одещині

    Фото: Офіс Генерального прокурора

  • Викрито підпільне виробництво «брендових» парфумів на Одещині

    Фото: Офіс Генерального прокурора

  • Викрито підпільне виробництво «брендових» парфумів на Одещині

    Фото: Офіс Генерального прокурора

  • Викрито підпільне виробництво «брендових» парфумів на Одещині

    Фото: Офіс Генерального прокурора

  • Викрито підпільне виробництво «брендових» парфумів на Одещині

    Фото: Офіс Генерального прокурора

  • Викрито підпільне виробництво «брендових» парфумів на Одещині

    Фото: Офіс Генерального прокурора

  • Викрито підпільне виробництво «брендових» парфумів на Одещині

    Фото: Офіс Генерального прокурора

  • Викрито підпільне виробництво «брендових» парфумів на Одещині

    Фото: Офіс Генерального прокурора

  • Викрито підпільне виробництво «брендових» парфумів на Одещині

    Фото: Офіс Генерального прокурора

Викрито підпільне виробництво «брендових» парфумів на Одещині // 9 фото