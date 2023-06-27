Організатору та 10 учасникам злочинної групи, які підпільно виробляли парфуми, повідомлено про підозру у вчиненні незаконного використання знака для товарів і послуг та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Повідомляє Офіс Генерального прокурора

За даними слідства, підозрювані організували незаконне масове виробництво парфумерної продукції відомих світових брендів та відповідної поліграфічної пакувальної продукції.

Організатор орендував та обладнав кілька приміщень в Одесі для підпільного виробництва.

Продукція реалізовувалась на території України та в інших регіонах через створений Телеграм-канал та одну з кур’єрських служб доставки.

Під час обшуків вилучено понад 50 тисяч флаконів загальним об’ємом 2 тисячі літрів, а також ящики готової парфумерії, обладнання для її виготовлення, пакувальні матеріали, марковані логотипами світових брендів, загальною вартістю на понад 69 мільйонів гривень.

Наразі розглядається питання про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваних.

















Викрито підпільне виробництво «брендових» парфумів на Одещині // 9 фото