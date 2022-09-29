Наказ захопити Маріуполь та штурмувати одне з найбільших промислових підприємств "Азовсталь" віддав російський генерал-лейтенант Андрій Мордвічев. Воєнний злочинець є командиром 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідство встановило, що російський генерал керував захопленням територій Донецької області з лютого 2022 року. Він особисто брав участь у бойових діях проти українських захисників.

Під підпорядкування Андрія Мордвічева входять:

так званий “1-й армійський корпус народної міліції”;

низка окремих мотострілкових бригад незаконних збройних формувань “ДНР”;

танкові батальйони й “Сомалі”;

розвідбатальйон “Спарта”;

підрозділи ПВК “Вагнер”.

Російський генерал брав участь в воєнному плануванні, координації та управлінні цими підрозділами окупантів у бойових діях. Саме він віддав наказ захопити Маріупольський район. За вказівками генерал-лейтенанта війська РФ знищували цивільну та критичну інфраструктуру, вбивали мирних мешканців.

Андрій Мордвічев, коли перебував у Маріуполі, провів нараду з головою Чеченської республіки Рамзаном Кадировим. Вони затвердили план остаточного захоплення міста. Зокрема блокування та подальшого штурму “Азовсталі”, після чого стали постійно бомбардувати підприємство.

Під його керівництвом російські окупанти чинили звірства проти бійців ЗСУ та цивільного населення.

Російському генералу повідомлено про підозру за:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій);

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).

Триває досудове розслідування.