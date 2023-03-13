Служба безпеки продовжує викривати колаборантів, які допомагають ворогу запроваджувати російські так звані "стандарти освіти" на тимчасово захоплених районах півдня та сходу України. Так, у результаті слідчо-оперативних дій 14 педагогам повідомлено про підозру у добровільній співпраці з росіянами.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Серед колаборантів – керівники створених російськими загарбниками “відділів освіти”, а також декани факультетів і директори захоплених українських шкіл та вищих навчальних закладів.

Зокрема на тимчасово окупованій частині Херсонщини викрито очільницю “Новокаховської школи № 1”, що згідно з дорученням гауляйтера Сальдо вивезла до Генічеська все майно навчальних закладів. Водночас у Маріуполі встановлено особу керівниці місцевого “відділу освіти” так званої “ДНР”.

У пресслужбі СБУ зауважили, що, перебуваючи на “посаді” жінка вимагає від директорів навчальних закладів організовувати освітній процес “за російськими підручниками”.

Окрім цього, ідентифіковано колишню депутатку районної ради та директорку місцевої школи, яка передає росіянам адреси помешкань сімей учасників руху опору. Також співробітники СБУ викрили “декана педагогічного факультету Маріупольського державного університету днр”.

Разом з іншими “педагогами” вони організували зокрема знищення українських підручників у закладі.

Наразі усім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.