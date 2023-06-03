Служба безпеки України нейтралізувала інформаційно-підривну діяльність ще 7 ворожих агітаторів у різних регіонах України, які поширювали прокремлівський контент у соцмережах.

Джерело: СБУ

Основну частину деструктивних матеріалів затримані брали з російських інтернет-ресурсів і використовували їх для розхитування суспільно-політичної ситуації в різних регіонах України.

Затримання відбулись:

У Києві:

Викрито жительку міста, яка на власній сторінці в забороненій соцмережі “Одноклассники” регулярно виправдовувала збройну агресію РФ проти України.

Також вона публікувала заклики до захоплення органів влади нашої держави та зміни кордону. Їй повідомлено про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України.

На Сумщині:

Заблоковано пропагандистську діяльність мешканця обласного центру. Через власний акаунт у Фейсбуці він розміщував наративи кремля про нібито “громадянську війну” в Україні та героїзував терориста Захарченка.

На Дніпропетровщині:

Затримано ще трьох ворожих поплічників, які підтримували агресивну війну проти України та закликали до співпраці з російськими окупантами. Крім того, один зі зловмисників публікував дописи, в яких поширював фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави і вихваляв очільників кремля.

У Тернополі:

Викрито інтернет-агітатора, який дискредитував українських захисників, що захищали Маріуполь. При цьому фігурант був учасником низки громадських об’єднань та ініціатив, пов’язаних з колаборантом Стремоусовим та лідером фейкового “народовладдя” Балахніним.

На Миколаївщині:

Викрито директора місцевого підприємства, який в “Одноклассниках” активно закликав до захоплення території України. За даними слідства, фігурант є уродженцем Макіївки Донецької області. Після тимчасової окупації міста він підтримував зв’язок з місцевими колаборантами.

За всіма викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.